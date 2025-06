Mindenki ismeri a legendás Baywatch című sorozatot, még akkor is, ha egy teljes részt soha nem is látott belőle. David Hasselhoffnak és Pamela Andersonnak világhírt hozott, és vízimentőnek lenni is szexi foglalkozás lett a sorozatnak köszönhetően. 2017-ben film is készült a sorozatból, melyben Dwayne Johnson és Zac Efron mentették a bajbajutott embereket a vízből. Készen állsz egy kis nosztalgiára? Töltsd ki a következő kvízt!

Bors életmód - Baywatch kvíz: 10-ből csak 1 ember ússza meg hibátlanul – Te vajon köztük vagy? Nyitókép

Fotó: United Archives / kpa Publicity / Northfoto

Íme a 8 kérdéses kvíz, melyből kiderül, mekkora Baywatch rajongó vagy!