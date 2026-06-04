Angelina Jolie filmes kvíz: ha 6 pont fölött végzel, többet tudsz, mint egy átlagos rajongó

Az Oscar-díjas színésznő nemcsak a magánéletével és a vörös szőnyeges megjelenéseivel került a címlapokra, hanem számos emlékezetes szereppel is beírta magát a filmtörténelembe. De vajon mennyire emlékszel a leghíresebb alakításaira? Tudod, kivel játszotta a főszerepet vagy, hogy kinek a bőrébe bújt? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz Angelina Jolie filmjeiről!

Ebből a kvízből kiderül, mennyire jó a memóriád! / Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Angelina Jolie eddigi pályafutása során számos díjat és kitüntetést zsebelt be.

A Lara Croft: Tomb Raider című film hozta meg számára az igazi áttörést.

című film hozta meg számára az igazi áttörést. A kvízből kiderül, mennyire figyeltél a részletekre.

Angelina Jolie filmes kvíz: most kiderül, mennyire jó a memóriád

Az Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas Angelina Jolie egészen korán kezdte színészi pályafutását, hiszen már gyerekként játszott mozifilmben édesapja, Jon Voight oldalán, azonban karrierje csak az 1993-ban bemutatott Cyborg 2. – Üvegárnyék című film után kezdett felfelé ívelni. Két évvel később kapta meg első főszerepét az Adatrablókban, majd olyan elismert filmekben tűnt fel, mint a George Wallace (1997), a Kifutó a semmibe (1998) vagy az Észvesztő (1999), az utóbbiban nyújtott lehengerlő alakításával pedig az Oscar-díjat is elnyerte. Ennek ellenére a Lara Croft: Tomb Raider (2001) című akció-kalandfilm hozta el számára a nagy áttörést és a világhírnevet, melynek köszönhetően a legjobban fizetett és legsikeresebb színésznők egyikévé vált.

Angelina Jolie filmjein generációk nőttek fel, és az egész világon népszerűvé váltak. De vajon te mennyire vagy képben a leghíresebb szerepeivel? Tudod, kinek az oldalán tűnt fel az ismert alkotásokban? Ebből a kvízből kiderül, mennyire jó a memóriád! Tényleg igazi Angelina Jolie rajongó vagy? Akkor válaszold meg helyesen ezt a 8 kérdést!