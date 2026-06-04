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Angelina Jolie filmes kvíz a legnagyobb fanoknak.

Angelina Jolie filmes kvíz: ha 6 pont fölött végzel, többet tudsz, mint egy átlagos rajongó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors színésznő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 09:15
filmes kvízekAngelina Joliekvíz
Vajon mennyire ismered Hollywood egyik legikonikusabb színésznőjét? Most kiderítheted, ugyanis Angelina Jolie 51. születésnapja alkalmából egy hatalmas filmes kvízzel készültünk!
Kelle Fanni
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Az Oscar-díjas színésznő nemcsak a magánéletével és a vörös szőnyeges megjelenéseivel került a címlapokra, hanem számos emlékezetes szereppel is beírta magát a filmtörténelembe. De vajon mennyire emlékszel a leghíresebb alakításaira? Tudod, kivel játszotta a főszerepet vagy, hogy kinek a bőrébe bújt? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz Angelina Jolie filmjeiről!

Angelina Jolie kvíz, a színésznő Demóna szerepében.
Ebből a kvízből kiderül, mennyire jó a memóriád! / Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto
  • Angelina Jolie eddigi pályafutása során számos díjat és kitüntetést zsebelt be.
  • A Lara Croft: Tomb Raider című film hozta meg számára az igazi áttörést.
  • A kvízből kiderül, mennyire figyeltél a részletekre.

Angelina Jolie filmes kvíz: most kiderül, mennyire jó a memóriád

Az Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas Angelina Jolie egészen korán kezdte színészi pályafutását, hiszen már gyerekként játszott mozifilmben édesapja, Jon Voight oldalán, azonban karrierje csak az 1993-ban bemutatott Cyborg 2. – Üvegárnyék című film után kezdett felfelé ívelni. Két évvel később kapta meg első főszerepét az Adatrablókban, majd olyan elismert filmekben tűnt fel, mint a George Wallace (1997), a Kifutó a semmibe (1998) vagy az Észvesztő (1999), az utóbbiban nyújtott lehengerlő alakításával pedig az Oscar-díjat is elnyerte. Ennek ellenére a Lara Croft: Tomb Raider (2001) című akció-kalandfilm hozta el számára a nagy áttörést és a világhírnevet, melynek köszönhetően a legjobban fizetett és legsikeresebb színésznők egyikévé vált.

Angelina Jolie filmjein generációk nőttek fel, és az egész világon népszerűvé váltak. De vajon te mennyire vagy képben a leghíresebb szerepeivel? Tudod, kinek az oldalán tűnt fel az ismert alkotásokban? Ebből a kvízből kiderül, mennyire jó a memóriád! Tényleg igazi Angelina Jolie rajongó vagy? Akkor válaszold meg helyesen ezt a 8 kérdést!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Kit alakít Angelina Jolie a Lara Croft: Tomb Raider című filmben?

Ebben a videóban a Lara Croft: Tomb Raider című film előzetesét tekintheted meg:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu