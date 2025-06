Az 50 éves Angelina Jolie szerelmi élete elképesztően botrányos

Angelina Jolie és Brad Pitt hat gyereket nevelt együtt

A két színész nem állt meg kettő gyereknél. Viszonylag hamar saját gyermekük is született, őt Shiloh-nak nevezték el. Majd ezután újabb örökbefogadás következett. Pax-et vietnámból fogadták magukhoz. Végül pedig ismét gyerekvállalás elé néztek, ekkor született meg az ikerpár, Vivienne és Knox. Angelina Jolie így lett 33 éves korára hatgyermekes édesanya.

Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei édesanyjuk mellé álltak a hosszú válásuk alatt

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Hollywood leghosszabb válása

A hatalmas szerelem azonban véget ért egy magángépen történt incidens után. Angelina ugyanis azt állította, hogy Brad erőszakosan viselkedett vele és a gyerekekkel, ami annyira megrázta őt, hogy azonnal beadta a válókeresetet. Brad Pitt mai napig tagadja a vádakat. A gyerekek azonban mégis édesanyjuk mellé álltak. Voltak közülük olyanok is, akik még apjuk vezetéknevét is elhagyták. A válás nagyon hosszúra sikeredett a vagyoni- és a gyerekfelügyeleti kérdések miatt. Végül tavaly decemberben, 8 év után mondták ki hivatalosan is a válásukat. Angelina Jolie-t nagyon megviselte ez a hosszú jogi procedúra. Elhatározta, hogy azután csak a gyerekeire és a saját boldogságára fog koncentrálni.

Angelina Jolie-t és a The Weekndet kétszer is rajtakapták vacsora közben, de sajnos az ismerkedésük nem haladt tovább

Fotó: Walik Goshorn / Northfoto

Angelina Jolie és a The Weeknd?

Brad Pitt már a válás ideje alatt túllépett a kapcsolatukon. Ő jelenleg Ines de Ramonnal jár, aki majdnem harminc évvel fiatalabb a színésszel. Angelina Jolie ezzel szemben ténylegesen a családjára helyezte a fókuszt és a humanitárius tevékenységeire. Hiszen ő egy igazán jó példa arra, hogy milyen sokféleképpen is tud az ember segíteni a rászorulókon, ha megvan hozzá a megfelelő mennyiségű pénze és kapcsolata. Családja és a segítségnyújtás mellett azonban még így is hírbe hozták őt egy férfival. Nem is akárkivel, hanem a The Weeknddel. A színésznő és az énekes úgy került hírbe egymással, hogy 2021-ben kétszer is rajtakapták őket, ahogy együtt vacsoráznak. Az ismerkedésük azonban annyiban maradt. Így Angelina Jolie most még több időt tölthet azokkal, akiket a legjobban szeret a világon, a gyerekeivel és együtt ünnepelhetik azt, hogy fél évszázados, vagyis 50 éves lett.