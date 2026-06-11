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Grincs a filmes kvízben.

Filmes kvíz: csak az igazi mozirajongók tudják, melyik színész bújik meg az ikonikus karakter maszkja mögött

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mozifilm
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 17:15
filmes kvízekvilágsztárokkvíz
Most letesztelheted, milyen jól ismered a legendás mozifilmek maszk mögé bújt sztárjait! Tudod, ki alakította a Grincset vagy a Harry Potter rettegett sötét nagyurát? Szórakoztató filmes kvízünkből kiderül!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Rengeteg színészzseni vált legendává olyan szerepekben, amelyekben teljesen felismerhetetlenek voltak. Eltűntek egy álarc, jelmez, smink vagy különleges effekt mögött. Te tudod, kinek az arca rejtőzik a maszkok mögött? Felismered őket az alábbi képek alapján? Filmes kvízünkkel most kiderítheted, mekkora mozifannak számítasz!

Thanos a filmes kvízben.
Filmes kvíz: tudod, melyik színész bujkál a legendás maszk mögött? / Fotó: Marvel Studios
  • Sztárkvíz a legnagyobb filmrajongóknak.
  • Képek alapján kell felismerned a legendás színészeket.
  • Kiderül, milyen jól ismered a filmtörténet legnagyobb álarcos karaktereit.

Filmes kvíz az álarcos mozihősökről: felismered a színészeket egyetlen kép alapján?

A filmtörténelemből számos olyan karaktert ismerünk és szeretünk, akik a történet kedvéért egy egészen más arcot mutattak a kamerának, mint amilyet a mindennapokban megszokhattunk tőlük. Álarcos szuperhősök, ijesztő főgonoszok, és még sorolhatnánk. Elég egy profi sminkes vagy egy élethű jelmez, és máris megtévesztettek bennünket. Pedig a karakterek maszkja mögött nemegyszer világhírű színészek rejtőznek olyan vonásokkal, amelyeket ezer másik közül is felismernénk.

Mai filmes kvízünkben megpróbálhatod tesztelni, képes vagy-e kiszúrni jellegzetességeiket egy olyan szerepben is, amelyben a készítők mindent megtettek, hogy valaki más köszönjön vissza a képernyőről.

Kitalálod egyetlen képkocka segítségével, ki rejtőzik a maszk mögött? Van elég filmes tudásod, hogy fejből tudd, melyik színész keltette életre ezeket a sokszor hátborzongató, de zseniális karaktereket? Itt az idő, hogy bizonyítsd tudásodat filmes kvízünk segítségével!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki alakította a Harry Potter-filmekben Voldemortot?

Nézd meg az alábbi videóra kattintva, hogyan készülnek az élethű filmes maszkok:

Tedd próbára tudásodat még több filmes kvíz segítségével:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu