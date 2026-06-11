Filmes kvíz: csak az igazi mozirajongók tudják, melyik színész bújik meg az ikonikus karakter maszkja mögött

Rengeteg színészzseni vált legendává olyan szerepekben, amelyekben teljesen felismerhetetlenek voltak. Eltűntek egy álarc, jelmez, smink vagy különleges effekt mögött. Te tudod, kinek az arca rejtőzik a maszkok mögött? Felismered őket az alábbi képek alapján? Filmes kvízünkkel most kiderítheted, mekkora mozifannak számítasz!

Filmes kvíz: tudod, melyik színész bujkál a legendás maszk mögött? / Fotó: Marvel Studios

Sztárkvíz a legnagyobb filmrajongóknak.

Képek alapján kell felismerned a legendás színészeket.

Kiderül, milyen jól ismered a filmtörténet legnagyobb álarcos karaktereit.

Filmes kvíz az álarcos mozihősökről: felismered a színészeket egyetlen kép alapján?

A filmtörténelemből számos olyan karaktert ismerünk és szeretünk, akik a történet kedvéért egy egészen más arcot mutattak a kamerának, mint amilyet a mindennapokban megszokhattunk tőlük. Álarcos szuperhősök, ijesztő főgonoszok, és még sorolhatnánk. Elég egy profi sminkes vagy egy élethű jelmez, és máris megtévesztettek bennünket. Pedig a karakterek maszkja mögött nemegyszer világhírű színészek rejtőznek olyan vonásokkal, amelyeket ezer másik közül is felismernénk.

Mai filmes kvízünkben megpróbálhatod tesztelni, képes vagy-e kiszúrni jellegzetességeiket egy olyan szerepben is, amelyben a készítők mindent megtettek, hogy valaki más köszönjön vissza a képernyőről.

Kitalálod egyetlen képkocka segítségével, ki rejtőzik a maszk mögött? Van elég filmes tudásod, hogy fejből tudd, melyik színész keltette életre ezeket a sokszor hátborzongató, de zseniális karaktereket? Itt az idő, hogy bizonyítsd tudásodat filmes kvízünk segítségével!