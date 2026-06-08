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Leonardo DiCaprio és Kate Winslet a Titanic egy jelenetében a filmes kvízben.

Ezen a kvízen a legnagyobb rajongók is elhasalnak: melyik Leonardo DiCaprio-filmben láthattad ezt a jelenetet?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Leonardo DiCaprio
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 11:45
filmes kvízekkvíz
Elég egyetlen képkocka, hogy felismerd a Titanic Jackjét, de vajon az Eredet vagy A Wall Street farkasa jeleneteivel is ilyen könnyen boldogulsz? Tedd próbára tudásodat kőkemény filmes kvízünk segítségével, és derítsd ki, mennyire ismered Leonardo DiCaprio legendás alakításait!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Leónak évtizedek óta foglalt és kiemelt helye van Hollywood nagyágyúi között. Filmjeit és leghíresebb szerepeit világszerte ismerik és emlegetik. Te hányat ismersz fel közülük? Derítsd ki  szórakoztató filmes kvízünkkel, mekkora DiCaprio rajongó is vagy igazán!

A Wall Street farkasa egy jelenete a filmes kvízben Leonardo DiCaprióval.
Filmes kvíz: kitalálod, melyik legendás filmszerepében látod Leonardo DiCapriót?
Fotó: Photo12 via AFP / AFP
  • Leonardo DiCaprio leghíresebb szerepeit mindenki ismeri.
  • A kérdések során egy-egy képkocka alapján kell felismerned ikonikus filmjeit.
  • A kvízből kiderül, mekkora Leo-rajongó vagy.

Filmes kvíz: felismered Leonardo DiCaprio legismertebb szerepeit?

Sok arcát láttuk már a legendás színésznek: egészen a Titanic romantikus hősétől a Wall Street farkasának gátlástalan brókerén át A visszatérő túlélőzsenijéig megszámlálhatatlan, emlékezetes és sokszínű karaktert láthattunk tőle a mozivásznon. Most itt az alkalom, hogy teszteld egy villámkvízzel, milyen jól ismered az arcait!

Tudtad? 

Leonardo DiCaprio édesanyja egy Leonardo da Vinci-festményt nézett egy múzeumban, amikor először érezte magzata mozgását, ezért döntött úgy, hogy a kisfiú a reneszánsz zseni keresztnevét kapja.

Készen állsz próbára tenni tudásodat a filmkvízben?

A következő kérdésekben képeket látsz Leonardo DiCaprióról leghíresebb filmjeiből. A feladatod egyszerű, de megoldani annál nehezebb lesz: ki kell választanod, melyik mozifilmből származik az adott jelenet! Vajon egyetlen képkocka alapján is képes vagy felismerni, melyik felejthetetlen szerepében látod a világsztárt? A filmes kvízből kiderül!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Kezdjük egy könnyűvel: melyik film jelenetét látod a képen?

Az alábbi videóra kattintva megnézheted, melyek voltak DiCaprio legemlékezetesebb szerepei:

Teszteld tudásodat még több filmes kvíz segítségével:

 

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