Születésnapos Leonardo DiCaprio: mennyit tudsz a hollywoodi filmcsillagról?

Leonardo DiCaprio
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 06:15
színészkvíz
Korunk egyik, ha nem a legtehetségesebb színésze, aki vonzó külseje ellenére sem ragadt benne a szépfiú szerepben. Leonardo Dicaprio Oscar-díjáért az egész világ szurkolt, ma pedig a 51. születésnapját ünnepli a színész. Készültünk neked egy izgalmas kvízzel, lássuk mennyit tudsz róla?
Bakk Lucia
A szerző cikkei

1974-ben ezen a napon született Leonardo DiCaprio amerikai színész. A jeles alkalomból egy kvízzel készültünk, amiben sorra vesszük a színész életének és karrierjének főbb állomásait. 

Leonardo DiCaprio Oscar-díjával
Születésnapos Leonardo DiCaprio: mennyit tudsz a hollywoodi csillagról?  / Fotó: Matt Petit / Northfoto

9 kvízkérdés a születésnapos Leonardo DiCaprio-ról – vajon hányat találsz el?

Vajon mi Leo eredeti neve? Melyik filmjében nyújtott alakításáért kapta meg az első Oscar-díj jelölését? Melyik filmben tért vissza a legendás Kate Winslet - Leonardo DiCaprio páros? Tudod, mire cserélte majdnem 11 éves korában a színészetet? Ha ezek a kérdések feladják a leckét, akkor itt az idő, hogy bepótold a hiányosságaid, és kitöltsd a kvízt! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Mi Leo születési neve?

Nézd vissza az ominózus pillanatot, amikor Leo végre elnyeri az Oscar-díjat:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

