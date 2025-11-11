Születésnapos Leonardo DiCaprio: mennyit tudsz a hollywoodi filmcsillagról?

1974-ben ezen a napon született Leonardo DiCaprio amerikai színész. A jeles alkalomból egy kvízzel készültünk, amiben sorra vesszük a színész életének és karrierjének főbb állomásait.
Vajon mi Leo eredeti neve? Melyik filmjében nyújtott alakításáért kapta meg az első Oscar-díj jelölését? Melyik filmben tért vissza a legendás Kate Winslet - Leonardo DiCaprio páros? Tudod, mire cserélte majdnem 11 éves korában a színészetet? Ha ezek a kérdések feladják a leckét, akkor itt az idő, hogy bepótold a hiányosságaid, és kitöltsd a kvízt!
Nézd vissza az ominózus pillanatot, amikor Leo végre elnyeri az Oscar-díjat:
