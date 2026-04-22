„Úszkálunk, nem ülünk ma lóra” – Óriási Pa-dö-dő kvíz csak a legnagyobb rajongóknak

Szerinted tudnád folytatni a Pa-dö-dő legismertebb dalainak sorát?

A Pa-dö-dő együttes a Bye-bye Szása című dalával robbant be a köztudatba.

Pa-dö-dő kvíz: tudod folytatni az ikonikus sorokat?

A Pa-dö-dő lányegyüttest Lang Györgyi és Falusi Mariann alapították 1988-ban, akik A rémségek kicsiny boltja című musicalben ismerkedtek meg egymással, majd egy életre szóló barátság szövődött közöttük. Bár duóként már a második Interpop Fesztiválon debütáltak, azonban nagyobb népszerűségre csak négy évvel később, 1992-ben tettek szert, miután a szovjet csapatok elhagyták hazánkat és kiadták a Bye-bye Szása című slágerüket. A Pa-dö-dő különc megjelenésével és fülbemászó dallamaival sokak szívébe lopta be magát és vált a hazai zenevilág meghatározó együttesévé. 1999-ben még szórakoztató sorozatot is indítottak A lányok nem angyalok címmel, emellett pedig az egyik rádiócsatornán éveken keresztül önálló műsort vezettek. A duó Lang Györgyi 2023-as halálával bomlott fel.

