Furcsa élményéről mesélt az időutazásra készülő Radics Gigi

Radics Gigi 2012-ben nyerte meg a Megasztár hatodik évadát: aki látta, emlékszik, hogy nagyjából rajt-cél győzelem volt ez, toronymagas esélyesként emlegették az első hetektől fogva. Igazából a sikert nem adták ingyen, hisz nagyon sok munkát tett bele: még gyerekként, hatévesen elkezdett énekelni, folyamatosan gyakorolt édesapjával, majd jött a zenekara. Minden nap próba vagy fellépés volt, így neki kimaradt a gondtalanul bulizós fesztiválélmény – de ezt nem bánja.

Radics Gigi nyolcévesen már kinn volt a Szigeten

(Fotó: Szabolcs László)

Lenyűgözte gyerekként a Sziget

Gyerekkoromból egy koncert nagyon megmaradt bennem, a Back II Black, nagy élmény volt. A Sziget Fesztiválon is voltam, még nyolcévesen. Akkor már egy zenekarral jártuk az országot, valahol épp felléptünk, majd utána családosul kimentünk a Szigetre. Emlékszem, hogy mi elegánsan, talpig felöltözve léptünk be a poros fesztiválra, majd belehallgattunk rockzenekarokba, hajóztunk is, nagy élmény volt látni, milyen felszabadult hangulat van. A sátrazás nem is vonzott soha, azt nem tudom elképzelni, hogy ne legyen hol fürdeni, az nekem komfortzónán kívül van.

– mesélte Gigi, aki fesztiválozóként ugyan nem élvezte felhőtlenül a Szigetet, ám előadóként annál inkább.

„Fesztiválokon már felléptem, de nem túl sokszor, nem vagyok az a tipikus fesztiválozós típus. Egyszer viszont Szakcsi Lakatos Bélával léptünk színpadra a Szigeten, az örök emlék. A jazz ugyan rétegzene, de volt rá igény, jó volt látni a boldog arcokat. Volt más koncert, ahol előfordult, hogy pia hatására valaki nagyon hangoskodott, őt kivezették, de ez nagyon nem jellemző. Van olyan, hogy elöl táncol pár vicces arc, néha mosolygok rajtuk” – mesélte az énekesnő a Borsnak.

Radics Gigi új dalai: zenei időutazás lesz az új album

Gigi új dalokkal rukkol elő és nagyobb utazást is tervez az év második felére. „Lassan két éve dolgozunk egy új albumon, én ennyit még nem ügyködtem zene anyagon! De ezeket a dalokat érdemes lenne kiadni, kicsit más lesz a stílus, mint korábban, jellemzően a nyolcvanas évek hangzása, főképp soul és R&B” – tette hozzá az énekesnő.

Nyáron nem megyünk hosszabban sehova, de bízom benne, hogy idén ki tudunk menni az USA-ba egy picit több időre.

„Jártam már többször az Egyesült Államokban, persze mindig szerettem ezeket a kiruccanásokat. A jövőben pedig jó lenne, ha megadatna az a szerencse, hogy csak olyat éneklek, amit szeretek” – tette hozzá.