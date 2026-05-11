"Próbálok nem magamra, hanem a férjemre gondolni" - Egyszerre küzd a rákkal egy pécsi házaspár

Rozman Ildikó és férje, Gyula élete tavaly óta egy véget nem érő rémálom. Míg az asszony csontvelőrákkal küzd, aminek következtében összeroppantak a csigolyái, addig nem sokkal később férjénél vastagbélrákot diagnosztizáltak májáttéttel. Mindketten kemoterápiára járnak, miközben az életben maradásukhoz elengedhetetlen műtétre és csontvelőátültetésre is szükség van. Próbálnak egymásból erőt meríteni.
Ildikó kálváriája hosszú évtizedekre nyúlik vissza, de a diagnózisra, hogy leukémiás, csak nemrég derült fény. Myeloma multiplexe van, ami egy láthatatlan, alattomos ellenség, gyakran csak akkor fedi fel magát, amikor már nagy pusztítást végzett a szervezetben. A betegség tavaly nyáron fordult kritikusra, amikor az asszony csontjai nem bírták tovább a terhelést, és a csigolyái összeroppantak.
Három hónapig megmozdulni sem tudtam a fájdalomtól. Volt olyan időszak, amikor a nyelés is nehézséget okozott, úgy éreztem, megfulladok a saját nyálamtól. 13 zacskó vért kaptam a kezelések alatt, de nem adom fel
- meséli Ildikó. Ezt tetézte, hogy nem sokkal később szeretett édesanyja, aki addig támaszt adott neki, elhunyt. Nagyon jó volt a kapcsolatuk.
Egyik pillanatról a másikra ment el, amit nagyon nehezen tudok feldolgozni, mert napi szinten tartottuk a kapcsolatot. Ő volt a legfőbb támaszom. Sajnos nem tudta elviselni ezeket a dolgokat. Főleg abban a három hónapban készült ki, amikor nem tudtam megmozdulni
- mesélte sírva az asszony.
Amikor a házaspár azt hitte, ennél nincs nehezebb, a sors újabb csapást mért rájuk: Ildikó férjénél, Gyulánál vastagbélrákot állapítottak meg. Karácsony előtt műtötték, azóta ő is kemoterápiás kezeléseket kap egy másik kórházban, amit fizikailag és lelkileg is nehezen visel. Együtt indulnak el reggelente a kezelésekre, de nem tudnak egymás mellett lenni a nehéz órákban. Otthon pedig mindketten rosszullétekkel küzdenek...
Én most próbálok nem magamra, hanem a férjemre gondolni, őt segíteni ebben a nehéz időben. Nemrég még azt gondolta, hogy ő fog engem ápolni, erre ő is súlyos beteg lett. Egy műtéten már túl van, de még vár rá egy, remélem jól fog sikerülni, nagyon aggódom érte
- meséli elcsukló hangon a nő.
Ildikó mindennapjait jelenleg az elviselhetetlen fájdalom és a drasztikus életminőség-romlás határozza meg, de a reményt egy pillanatra sem adja fel. Tavaly ősszel indult el az a célzott onkohematológiai kezelés, amelynek egyetlen célja az asszony felkészítése a sorsdöntő beavatkozásra, a csontvelőátültetésre.
Jelenleg is zajlik a góckutatás, az orvosok mindenre felkészülnek. Ha minden jól megy, nagyságrendileg egy hónap múlva sor kerül az átültetésre. Ez a transzplantáció jelenti számomra a kiutat a tehetetlenségből, az utolsó esélyt, hogy visszakapjam az életemet
- mondja reménykedve.
Ildikó számára ez a beavatkozás jelentheti az életet, a megváltást a hónapok óta tartó kínok alól. A saját sejtes átültetés utáni regeneráció azonban hosszú és kritikus folyamat, ahol a legkisebb fertőzés is végzetes lehet, ezért lenne létfontosságú a steril háttér megteremtése, amire egyelőre nincs keret. A betegség nemcsak fizikailag, hanem anyagilag is teljesen felőrölte a családot. Mivel egyikük sem tud dolgozni, a gyógyszerek és a kórházba járás költségei felemésztették a tartalékaikat.
Nagyon rossz anyagi helyzetbe kerültünk, végrehajtói tartozásokkal is küzdünk. Választanunk kellett, hogy a lakásunkat próbáljuk megtartani vagy eszünk. A lakáshitelből még másfél év van hátra, de a betegségünk miatt minden fillér számít, hogy ne maradjunk fedél nélkül
- mondja elcsukló hangon Ildikó.
Ildikóékat a Tegyünk a leukémiás gyermekekért és betegekért közhasznú alapítványon keresztül ITT tudod támogatni. Fontos, hogy utaláskor a közlemény rovatba ezt írd be: R. Ildikó támogatása.
Minden apró felajánlás egy lépés az életben maradás felé és egy morzsányi remény a pécsi házaspárnak, hogy ne a nélkülözés, hanem a gyógyulás határozza meg a mindennapjaikat. Három nagy gyermekük és egy kisunokájuk is van, akiknek még szükségük van a szüleikre, illetve a nagyszülőkre, már csak ezért sem adják fel a harcot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.