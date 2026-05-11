"Próbálok nem magamra, hanem a férjemre gondolni" - Egyszerre küzd a rákkal egy pécsi házaspár

Rozman Ildikó és férje, Gyula élete tavaly óta egy véget nem érő rémálom. Míg az asszony csontvelőrákkal küzd, aminek következtében összeroppantak a csigolyái, addig nem sokkal később férjénél vastagbélrákot diagnosztizáltak májáttéttel. Mindketten kemoterápiára járnak, miközben az életben maradásukhoz elengedhetetlen műtétre és csontvelőátültetésre is szükség van. Próbálnak egymásból erőt meríteni.

lldikó mosolyogva próbál erőt mutatni a rákkezelések közepette / Fotó: Beküldött

Összeroppant csontok és fullasztó fájdalom

Ildikó kálváriája hosszú évtizedekre nyúlik vissza, de a diagnózisra, hogy leukémiás, csak nemrég derült fény. Myeloma multiplexe van, ami egy láthatatlan, alattomos ellenség, gyakran csak akkor fedi fel magát, amikor már nagy pusztítást végzett a szervezetben. A betegség tavaly nyáron fordult kritikusra, amikor az asszony csontjai nem bírták tovább a terhelést, és a csigolyái összeroppantak.

Három hónapig megmozdulni sem tudtam a fájdalomtól. Volt olyan időszak, amikor a nyelés is nehézséget okozott, úgy éreztem, megfulladok a saját nyálamtól. 13 zacskó vért kaptam a kezelések alatt, de nem adom fel

- meséli Ildikó. Ezt tetézte, hogy nem sokkal később szeretett édesanyja, aki addig támaszt adott neki, elhunyt. Nagyon jó volt a kapcsolatuk.

Egyik pillanatról a másikra ment el, amit nagyon nehezen tudok feldolgozni, mert napi szinten tartottuk a kapcsolatot. Ő volt a legfőbb támaszom. Sajnos nem tudta elviselni ezeket a dolgokat. Főleg abban a három hónapban készült ki, amikor nem tudtam megmozdulni

- mesélte sírva az asszony.

Ildikó és férje, Gyula együtt néznek szembe a rákkal / Fotó: Beküldött

Kettős küzdelem: A férj is rákbeteg lett

Amikor a házaspár azt hitte, ennél nincs nehezebb, a sors újabb csapást mért rájuk: Ildikó férjénél, Gyulánál vastagbélrákot állapítottak meg. Karácsony előtt műtötték, azóta ő is kemoterápiás kezeléseket kap egy másik kórházban, amit fizikailag és lelkileg is nehezen visel. Együtt indulnak el reggelente a kezelésekre, de nem tudnak egymás mellett lenni a nehéz órákban. Otthon pedig mindketten rosszullétekkel küzdenek...

Én most próbálok nem magamra, hanem a férjemre gondolni, őt segíteni ebben a nehéz időben. Nemrég még azt gondolta, hogy ő fog engem ápolni, erre ő is súlyos beteg lett. Egy műtéten már túl van, de még vár rá egy, remélem jól fog sikerülni, nagyon aggódom érte

- meséli elcsukló hangon a nő.