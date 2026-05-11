Újabb hírek érkeztek Bonnie Tyler állapotáról: újra kellett éleszteni az énekesnőt

Bonnie Tylert egy szívroham után újra kellett éleszteni, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni az énekesnőt mesterséges kómából egy algarve-i kórházban.

Mesterséges kómában van Bonnie Tyler Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mesterséges kómában van Bonnie Tyler

A portugál Correio da Manha napilap beszámolója szerint az orvosi vészhelyzet az énekesnő egészségi állapotának romlásához vezetett a múlt hét végén, miután életmentő műtétet hajtottak végre vakbélgyulladása miatt. A 74 éves walesi énekesnő most a farói kórház intenzív osztályán marad mesterséges kómában, amíg az orvosoknak sikerül megfékezni a perforált bél okozta súlyos fertőzést.

Egyik barátja, Liberto Mealha az éjszaka folyamán azt nyilatkozta, hogy az orvosok pozitívak abban, hogy teljesen felépülhet a dolgok alakulásával kapcsolatos bizonytalanság ellenére. Mealha a múlt héten elmondta: „Egy londoni koncert alatt kezdte rosszul érezni magát, és orvoshoz ment vizsgálatokra, de ott nem vettek észre semmit.” Hasi fájdalmai ellenére az énekesnő úgy döntött, hogy az Algarve-ba utazik, ahol két nappal később egy magánkórházba ment, ahonnan sürgősen átszállították a farói kórházba, mert vakbélgyulladása volt.

Az énekesnő szóvivője múlt csütörtökön késő este elmondta, hogy Bonnie-t kómába helyezték, hogy elősegítsék a felépülését, miután arról számoltak be. Állítólag stabil állapotban volt a kórház, mielőtt egészségi állapotának látható romlása miatt az intenzív osztályra helyezték át - írta a Daily Mail.