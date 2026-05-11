KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb hírek érkeztek Bonnie Tyler állapotáról: újra kellett éleszteni az énekesnőt

énekesnő
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 09:49
bonnie tylerkóma
Az énekesnő állapota egy bélműtét után vészesen romlani kezdett.

Bonnie Tylert egy szívroham után újra kellett éleszteni, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni az énekesnőt mesterséges kómából egy algarve-i kórházban.

Mesterséges kómában van Bonnie Tyler
Mesterséges kómában van Bonnie Tyler Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mesterséges kómában van Bonnie Tyler

A portugál Correio da Manha napilap beszámolója szerint az orvosi vészhelyzet az énekesnő egészségi állapotának romlásához vezetett a múlt hét végén, miután életmentő műtétet hajtottak végre vakbélgyulladása miatt. A 74 éves walesi énekesnő most a farói kórház intenzív osztályán marad mesterséges kómában, amíg az orvosoknak sikerül megfékezni a perforált bél okozta súlyos fertőzést.

Egyik barátja, Liberto Mealha az éjszaka folyamán azt nyilatkozta, hogy az orvosok pozitívak abban, hogy teljesen felépülhet a dolgok alakulásával kapcsolatos bizonytalanság ellenére. Mealha a múlt héten elmondta: „Egy londoni koncert alatt kezdte rosszul érezni magát, és orvoshoz ment vizsgálatokra, de ott nem vettek észre semmit.” Hasi fájdalmai ellenére az énekesnő úgy döntött, hogy az Algarve-ba utazik, ahol két nappal később egy magánkórházba ment, ahonnan sürgősen átszállították a farói kórházba, mert vakbélgyulladása volt.

Az énekesnő szóvivője múlt csütörtökön késő este elmondta, hogy Bonnie-t kómába helyezték, hogy elősegítsék a felépülését, miután arról számoltak be. Állítólag stabil állapotban volt a kórház, mielőtt egészségi állapotának látható romlása miatt az intenzív osztályra helyezték át - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu