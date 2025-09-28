Te felismered a már nem létező autómárkákat az emblémájuk alapján? – Kvíz

Korábbi kvízünkben már rákérdeztünk a különböző autók emblémáira, ezúttal azonban sokkal nehezebb dolgod lesz: az alábbi kvízben már nem létező márkák modelljeit kell kitalálnod!

A Trabant igazi népautó volt. Te felismered az emblémáját? Kvíz

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Kvíz: autómárkák, amelyek már nem léteznek

Ha vásárlói szemmel nézzük, akkor valószínűleg nem a legjobb ötlet olyan használt autót választani, amelynek a gyártója már nem is létezik. Ugyanakkor szigorúan szakmai szemmel nézve ezek az autók igazi ritkaságnak számítanak, így sokkal nehezebb az emblémájuk alapján felismerni azokat. Te emlékszel még a Trabantra, a Wartburgra vagy a Moszkvicsra? Felismered, hogy miben különbözik egy Pontiac- és egy Alfabianchi-embléma? Tudod, hogyan nézett ki a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean? Ha igen, akkor ebben az autós kvízben nagyon jól fogsz teljesíteni!