Te felismered a már nem létező autómárkákat az emblémájuk alapján? – Kvíz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 11:15
A használtautó-piac tele van gyöngyszemekkel. Akár olyan autókat is találhatunk ezeken a telepeken, amelyeknek a gyártása már régen leállt, és amelyek ikonikus emblémáira már alig vannak, akik egyáltalán emlékeznek. Ebben a kvízben ezekre a régi autómárkákra kérdezünk rá. Te hányat találsz el?
Simon Benedek
A szerző cikkei

Korábbi kvízünkben már rákérdeztünk a különböző autók emblémáira, ezúttal azonban sokkal nehezebb dolgod lesz: az alábbi kvízben már nem létező márkák modelljeit kell kitalálnod!

Autós kvíz, egy régi Trabant az utcán
A Trabant igazi népautó volt. Te felismered az emblémáját? Kvíz
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

Kvíz: autómárkák, amelyek már nem léteznek

Ha vásárlói szemmel nézzük, akkor valószínűleg nem a legjobb ötlet olyan használt autót választani, amelynek a gyártója már nem is létezik. Ugyanakkor szigorúan szakmai szemmel nézve ezek az autók igazi ritkaságnak számítanak, így sokkal nehezebb az emblémájuk alapján felismerni azokat. Te emlékszel még a Trabantra, a Wartburgra vagy a Moszkvicsra? Felismered, hogy miben különbözik egy Pontiac- és egy Alfabianchi-embléma? Tudod, hogyan nézett ki a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean? Ha igen, akkor ebben az autós kvízben nagyon jól fogsz teljesíteni! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik autó emblémája látható a képen?

