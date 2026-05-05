Ez a kvíz csak az igazán művelteknek sikerül: te mennyire ismered Wass Albert műveit?

Te mennyire ismered Wass Albert pályafutását? Meg tudnád mondani, mely híres művek köthetők a nevéhez, vagy azt, hogy hány kötetből áll az egyik leghíresebb regénye?

Wass Albert a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja.

Pályafutását több díjjal és kitüntetéssel jutalmazták.

Wass Albert magyar író és költő 1908-ban született az erdélyi Válaszúton. A modern magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakjaként tartják számon, ugyanis politikai felhangokkal átszőtt kultusz alakult ki körülötte Erdélyben és Magyarországon is. Leghíresebb művei között említhető a Kard és kasza, melynek középpontjában egy magyar történelmi áttekintés áll.

Az író 1944-ben Németországban, majd 1952-től Amerikában élt; hazánkban 1946-ban háborús bűnökért és gyilkosságért halálra ítélték. Nicolae Ceaușescu uralma alatt Romániában betiltották a könyveit, azonban az olvasók hazánkban is csak a rendszerváltást követően ismerhették meg a műveit. Ennek ellenére Wass Albert nagy népszerűségre tett szert, hiszen például az Adjátok vissza a hegyeimet! című alkotása bekerült az 50 legnépszerűbb mű közé. Emellett munkásságát többek között két Baumgarten-díjjal és Balassi Bálint-emlékkarddal is jutalmazták. Az író 1998-ban hunyt el Floridában.

