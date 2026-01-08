Csak a legműveltebb 2 százaléka tudja hibátlanul kitölteni ezt a Wass Albert kvízt

Ehhez a kvízhez szükséged lesz némi irodalomtörténeti jártasságra. Most kiderül, mennyit tudsz a híres erdélyi magyar íróról és költőről! Felkészültél a kérdésekre?
Wass Albert 1908. január 8-án született Válaszúton. Erdélyi magyar író és költő volt. Neve – aggályos megítélése ellenére – mára szerves része lett a modern magyar irodalomnak. Pályáját két Baumgarten-díjjal is jutalmazták.
Nicolae Ceaușescu uralma alatt Romániában betiltották a könyveit, de Magyarországon is csupán a rendszerváltás után ismerhette meg őket az olvasóközönség. Azonban így is nagy népszerűségre tett szert, amely sokáig kitartott. A 2005-ös Nagy Könyv felmérésben az olvasók A funtineli boszorkányt a 12. legkedveltebb magyar regény közé választották, az Adjátok vissza a hegyeimet! című alkotása pedig bekerült az 50 legnépszerűbb mű közé.
Készen állsz a tudáspróbára? Akkor gyűjtsd össze minden tudásodat az íróról, és irány a műveltségi kvíz!
Hallgasd meg Wass Albert – Üzenet haza című versét Benkő Péter előadásában a következő videóban:
