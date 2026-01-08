Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Wass Albert portréja a kvízben

Csak a legműveltebb 2 százaléka tudja hibátlanul kitölteni ezt a Wass Albert kvízt

születésnap
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 10:15
magyar irodalomműveltségi kvízekirodalmi kvízekwass albert
Ünnepeld velünk A funtineli boszorkány írójának születésnapját! Töltsd ki legújabb irodalmi kvízünket, és derítsd ki, mennyit tudsz valójában Wass Albertről, a kétszeres Baumgarten-díjas erdélyi magyar íróról és költőről!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ehhez a kvízhez szükséged lesz némi irodalomtörténeti jártasságra. Most kiderül, mennyit tudsz a híres erdélyi magyar íróról és költőről! Felkészültél a kérdésekre?

Wass Albert szobra a kvízben
Műveltségi kvíz: te mennyire ismered Wass Albertet?
Fotó: Pilgab / Wikipédia
  • Wass Albert január 8-án ünnepelné 118. születésnapját.
  • Élete és műveinek fogadtatása nem volt zökkenőmentes, de nagy népszerűségre tett szert.
  • Wass Albert műveltségi kvízünkkel most tesztelheted tudásodat.

Isten éltesse Wass Albertet!

Wass Albert 1908. január 8-án született Válaszúton. Erdélyi magyar író és költő volt. Neve – aggályos megítélése ellenére – mára szerves része lett a modern magyar irodalomnak. Pályáját két Baumgarten-díjjal is jutalmazták.

Nicolae Ceaușescu uralma alatt Romániában betiltották a könyveit, de Magyarországon is csupán a rendszerváltás után ismerhette meg őket az olvasóközönség. Azonban így is nagy népszerűségre tett szert, amely sokáig kitartott. A 2005-ös Nagy Könyv felmérésben az olvasók A funtineli boszorkányt a 12. legkedveltebb magyar regény közé választották, az Adjátok vissza a hegyeimet! című alkotása pedig bekerült az 50 legnépszerűbb mű közé.

Wass Albert kvíz: most kiderül, mennyit tudsz a műveiről!

Készen állsz a tudáspróbára? Akkor gyűjtsd össze minden tudásodat az íróról, és irány a műveltségi kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik alkotása hozta meg Wass Albert számára az első nagy sikert?

Hallgasd meg Wass Albert – Üzenet haza című versét Benkő Péter előadásában a következő videóban:

