Orbán Viktor édesanyja: Neki ez nem a foglalkozása, hanem a hivatása!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 08:25
Sipos Erzsébet, Orbán Viktor
Erről beszélt Orbán Viktor édesanyja.

"Anyukám mondta" - ezzel a rövid üzenettel tett közzé videót közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyen az édesanyja osztja meg gondolatait fia hivatásáról.

Úgy látom, hogy Viktornak ez nem foglalkozása, hanem hivatása

 - kezdi Sipos Erzsébet, hozzátéve: nem beszélné le róla még a jelenlegi veszélyek ellenére sem - utalva arra, hogy az ukránok nem csak a miniszterelnököt, de a családját is megfenyegették.

Az asszony elárulta: rendszeresen nézi fia nyilvános megjelenéseit, beszédeit a tévében, és pedagógusként értékeli ki őket. "Jól csinálja vagy nem jól csinálja? Azt mondanám vagy nem azt mondanám?" - magyarázta. Orbán Viktor édesanyja azt is felfedte: a miniszterelnök kicsinek épp olyan volt, mint az egyik unokája, János Fülöp. "Nagyon eleven gyerek volt és okos is. Négyéves körül lehetett, kívülről tudta az egész Toldit."

Sipos Erzsébet azt is elmondta: a család szeretete az, amit leginkább tisztel a fiában, illetve nagy örömmel tölti el, hogy a saját szavait, a saját tanításait visszahallja az ő mondataiban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
