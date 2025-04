76 éves lenne Usztics Mátyás: Máig rejtély, hol nyugszik a Kisváros sztárja

Április 9-én ünnepelte volna 76. születésnapját Usztics Mátyás, a Kisváros és az Angyalbőrben sztárja. A színész közel nyolc éve nincs köztünk, 2017. április 29-én távozott az élők sorából. A lesújtó hírt követően a család csak hallgatott, de azt beszélték, Usztics egy súlyos emésztőrendszeri betegséggel küzdött. Egészen pontosan a kiújult hasnyálmirigy-gyulladás okozta a halálát, de még a halálos ágyán is a jövőt tervezte, többek között egy új színdarabot.

Usztics Mátyás április 9-én lett volna 76 éves (Fotó: Facebook)

Usztics Mátyás halála után furcsa dolgok történtek

Usztics Mátyás halála az egész országot megrázta nyolc évvel ezelőtt. Épp ezért is volt furcsa, hogy a közkedvelt, de magának való, meglehetősen introvertált színművész halálát követően egyből rejtélyes dolgok történtek. A család és a barátok is teljes titokban búcsúztak Uszticstól a Lehel téren található Árpád-házi Szent Margit-templomban, ám erre a megemlékezésre sem kaptak sokan meghívót. Sajtóhírek szerint a későbbi temetésről nem értesítették sem a nagyközönséget, sem pedig a gyászoló barátokat, pályatársakat, kollégákat, pedig biztosan sokan szerették volna leróni a kegyeletüket.

Nos, a rejtély azóta is körüllengi Usztics Mátyás halálát, ugyanis a mai napig, nyolc (!) évvel a tragédia után sem lehet tudni, hová temették el a közkedvelt színészt, így esély sincs rá, hogy a barátok április 29-én, a szomorú évforduló napján kilátogathassanak a titokzatos temetőbe, és csendben emlékezzenek.

Barátja sem tudja, hol van Usztics Mátyás sírja

A Bors korábban megkereste Pelsőczy Lászlót, aki nagyon közeli barátja volt Uszticsnak, olyannyira, hogy a színész egyik fotója a mai napig az irodája falán lóg. Bár Pelsőczy nem szeretné magát bennfentesnek, vagy olyannak beállítani, aki másoknál többet tud, megkeresésünkre két éve elmondta, szerinte örökre titok marad, hol van a színész végső nyughelye.

„Mátyás örökre a szívemben él, ezért kegyeleti okokból már nem is nagyon kutakodom, pedig nagyon jóban vagyok a családjával. Szerintem attól tartottak és tartanak a mai napig, hogy valaki kárt tenne a sírban, Mátyás ugyanis meglehetősen megosztó személyiség volt. Úgy vélem, örökre rejtély marad, hol van pontosan a sír, bár azt szinte kizártnak tartom, hogy szülőhelyén, Penészleken temették volna el. Annak egészen biztosan híre ment volna! Korábban még próbáltam Mátyás öccsétől megtudni, hogy hol is van a sírhely, de még neki sem volt róla információja. Azóta sajnos ő is elhunyt, így már ő sem tudja megkérdezni” – sóhajtott két éve Pelsőczy, akiben annak idején annyira megbízott a gyászoló család, hogy a Lehel téri templomban történt búcsúztatóra ő vitte a papot.