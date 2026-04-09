Online, névtelenül kért tanácsot az az elkeseredett nő, akinek ismerőse egy igazi Playboy-nak képzeli magát, miután nem egy, hanem egyből rögtön három szeretőt tart, amivel gyakran büszkélkedik is. A nő, aki szerelmes belé, kiemelte, mindhárom nőtársa ott dolgozik, annál az ügyvédi irodánál, ahol a férfi is. Egyszerűen nem veszi észre, hogy szeretői kihasználják őt ingyen hotelszállásokért, koktélokért, fuvarokért.

Elég jó autója és keresete van, de az ismerősei mondták nekem, hogy ezek a nők a háta mögött nyíltan kinevetik őt. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy az egésszel csak megalázza magát és, csak kihasználják, de nem hajlandó hinni nekem. Ő tényleg hisz abban, hogy azok a nők értékelik őt, ezért állandóan arról vitatkozik velem, hogy féltékeny vagyok, de csak aggódom miatta. Arról nem is beszélve, hogy már többször megkértem, hogy ne lépjen állandóan félre, kötelezze el magát mellettem, de nem hajlandó feladni a Playboy-létet. Ő ugyanis elhiszi magáról, hogy egy Playboy

- kezdte irományát a szerelmes nő kiemelve, nemrég elvitte őt egy romantikus hétvégére, amely során le sem szálltak egymásról. Ekkor azt hitte, végre megkapta őt:

Elhittem, hogy az enyém, de, amint visszatértünk a hétköznapokba minden újra visszatért a régi kerékvágásba. Egyszerűen nem értem miért érzi azt, hogy ezt tegye, mikor én annyira szeretem őt és hajlandó lennék megadni neki mindent, amire szüksége van. De, ha ezt mindig elmondom neki, ő mindig kinevet cserébe és ez fáj. Az agyam tudja, el kellene őt engednem, de a szívem nem engedi.

Playboy-nak hiszi magát? Akkor hagyja, hadd legyen az!

Történetét olvasva a DailyStar tanácsadója közölte vele, itt nyilvánvaló, hogy ő az, aki nem hajlandó elengedni a férfit, aki semmit nem értékel.