Magyar Péter: "G*ci nagy háború lesz"

A Patrióta kapott egy felvételt, amelyen Magyar Péter egykori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Miközben a Tisza Párt elnöke hosszú ideje azzal vádolj a kormányt, hogy csak riogatnak a háborúval, addig ezen a kiszivárgott felvételen ő maga ismeri el, hogy "az lesz, g*ci nagy háború lesz!"
A Vogel Evelin és Magyar Péter közti beszélgetés így hangzott el:
Vogel Evelin: "Hozzáteszem, lehet, hogy jobb lenne a világ, ha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz."
Magyar Péter: "Így is az lesz. G*ci nagy háború lesz!"
Persze, aki eddig logikusan átgondolta, az eddig is tudhatta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt tisztában van a háború veszélyével sőt, ők maguk is a háború oldalán állnak. A Tisza Párt ugyanis annak az Európai Néppártnak a tagja, amelynek követelménye, hogy a tagjai feltétel nélkül támogassák Ukrajnát, ami pedig egyenesen vezet a háború folytatásához és kiterjedéséhez.
Miközben tehát Magyar Péter a szavazóinak arról hazudik, hogy a háború csak a kormány riogatása, addig a valóságban ő maga is tisztában van vele, hogy ez egy nagyon is valós veszély, ami rövid időn belül be fog következni...
A hangfelvételt pedig itt lehet meghallgatni:
A magyarok 62 százaléka valószínűnek tartja, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülve Brüsszel elvárásainak megfelelően kitiltja az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57 százalékuk pedig azt, hogy velük belesodródhat Magyarország az orosz-ukrán háborúba. Ezzel szoros összefüggésben van az, hogy a választás tétjeként, fő témájaként a magyarok többsége, 56 százaléka, Magyarország békéjének, biztonságának és energiabiztonságának megőrzését jelöli meg. A Századvég felméréséről itt lehet részletesebben olvasni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.