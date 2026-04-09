BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Magyar Péter: "G*ci nagy háború lesz"

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 08:01 / FRISSÍTÉS: 2026. április 09. 08:19
Magyar Péterháború
A Patrióta leplezte le Magyar Pétert.

A Patrióta kapott egy felvételt, amelyen Magyar Péter egykori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Miközben a Tisza Párt elnöke hosszú ideje azzal vádolj a kormányt, hogy csak riogatnak a háborúval, addig ezen a kiszivárgott felvételen ő maga ismeri el, hogy "az lesz, g*ci nagy háború lesz!"

Magyar Péter tisztában van vele, hogy Európa háborúra készül, de ebben a kérdésben is hazudik a magyar embereknek

A Vogel Evelin és Magyar Péter közti beszélgetés így hangzott el:

Vogel Evelin: "Hozzáteszem, lehet, hogy jobb lenne a világ, ha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz."

Magyar Péter: "Így is az lesz. G*ci nagy háború lesz!"

Persze, aki eddig logikusan átgondolta, az eddig is tudhatta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt tisztában van a háború veszélyével sőt, ők maguk is a háború oldalán állnak. A Tisza Párt ugyanis annak az Európai Néppártnak a tagja, amelynek követelménye, hogy a tagjai feltétel  nélkül támogassák Ukrajnát, ami pedig egyenesen vezet a háború folytatásához és kiterjedéséhez. 

Miközben tehát Magyar Péter a szavazóinak arról hazudik, hogy a háború csak a kormány riogatása, addig a valóságban ő maga is tisztában van vele, hogy ez egy nagyon is valós veszély, ami rövid időn belül be fog következni...

A hangfelvételt pedig itt lehet meghallgatni:

Háborúba sodródás, Brüsszel- és ukránpártiság, energiaár-emelkedés – ezért tartják a magyarok kockázatosnak Magyar Pétert

A magyarok 62 százaléka valószínűnek tartja, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülve Brüsszel elvárásainak megfelelően kitiltja az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57 százalékuk pedig azt, hogy velük belesodródhat Magyarország az orosz-ukrán háborúba. Ezzel szoros összefüggésben van az, hogy a választás tétjeként, fő témájaként a magyarok többsége, 56 százaléka, Magyarország békéjének, biztonságának és energiabiztonságának megőrzését jelöli meg. A Századvég felméréséről itt lehet részletesebben olvasni.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu