Most jött a hír: meghalt Ambrus László

Mély megrendüléssel búcsúzik a magyar sporttársadalom Ambrus Lászlótól (82), aki kedden este hunyt el. A legendás sportoló és edző a hazai súlyemelés egyik legnagyobb alakja volt.

Elhunyt Ambrus László

Fotó: freepik.com

A hírt a Magyar Súlyemelő Szövetség közölte, kiemelve, hogy Ambrus László a nyomás örökös magyar csúcstartójaként írta be magát a sportág történetébe.

Nemcsak versenyzőként, hanem szakvezetőként is maradandót alkotott: szövetségi kapitányként generációkat inspirált, tudása és elhivatottsága példaként szolgált a fiatal sportolók számára.

Betölthetetlen helyet hagyott maga után Ambrus László

A szövetség közleményében így emlékezett meg róla:

Nemcsak erejével, hanem óriási szívével és emberségével is kiemelkedett – a valódi erő megtestesítője volt.

Hozzátették, hogy emlékét tisztelettel és szeretettel őrzik meg, és osztoznak a gyászoló család fájdalmában.

Ambrus László halálával nemcsak egy kiváló sportoló, hanem egy meghatározó személyiség is távozott, aki életével és munkásságával örökre nyomot hagyott a magyar súlyemelés történetében.

Nyugodj békében, Dodi bácsi!

– búcsúzott tőle a súlyemelő szövetség a Facebookon közzétett posztban.