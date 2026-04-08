Most jött a hír: meghalt Ambrus László

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 14:27
Pótolhatatlan veszteség érte a hazai sportéletet: elhunyt Ambrus László, a magyar súlyemelés meghatározó alakja, egykori válogatott versenyző és szövetségi kapitány.

Mély megrendüléssel búcsúzik a magyar sporttársadalom Ambrus Lászlótól (82), aki kedden este hunyt el. A legendás sportoló és edző a hazai súlyemelés egyik legnagyobb alakja volt.

Elhunyt Ambrus László
A hírt a Magyar Súlyemelő Szövetség közölte, kiemelve, hogy Ambrus László a nyomás örökös magyar csúcstartójaként írta be magát a sportág történetébe.

Nemcsak versenyzőként, hanem szakvezetőként is maradandót alkotott: szövetségi kapitányként generációkat inspirált, tudása és elhivatottsága példaként szolgált a fiatal sportolók számára.

Betölthetetlen helyet hagyott maga után Ambrus László

A szövetség közleményében így emlékezett meg róla:

Nemcsak erejével, hanem óriási szívével és emberségével is kiemelkedett – a valódi erő megtestesítője volt.

Hozzátették, hogy emlékét tisztelettel és szeretettel őrzik meg, és osztoznak a gyászoló család fájdalmában.

Ambrus László halálával nemcsak egy kiváló sportoló, hanem egy meghatározó személyiség is távozott, aki életével és munkásságával örökre nyomot hagyott a magyar súlyemelés történetében.

Nyugodj békében, Dodi bácsi!

– búcsúzott tőle a súlyemelő szövetség a Facebookon közzétett posztban.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
