Romantikára vágysz? Ezek a kristályok bevonzzák az életedbe a szerelmet

Vannak olyan kristályok, amelyekkel hatalmas változást érhetsz el a szerelmi életedben.

Mindegyik kő másban nyújthat nagy segítséget.

Ha az általad kiválasztott ásványt mindig magadnál tartod, az életed 180 fokos fordulatot vehet.

A szerelmet hozó ásványokat, illetve azokat, amelyek romantikával fűszerezhetik meg a mindennapokat, világszerte rengetegen használják. Ezek az eszközök segíthetnek bevonzani azt a fajta kapcsolatot, amely után már régóta epedezünk, vagy megszabadíthatnak a régi sérelmektől. Kíváncsi vagy, melyek ezek az ásványok, és hogyan fordíthatod azokat a javadra? Akkor olvass tovább!

A szerelmet hozó ásványok segítségével teljesülhetnek a vágyaid. Fotó: GettyImages

Szerelmet hozó ásványok, amelyek segítenek a vonzalom, a kötődés és az intim vágy megteremtésében

Míg egyes kristályok gazdaggá tehetnek, mások segíthetnek enyhíteni a szorongást, megint mások segítségével bevonzhatod az életedbe a lelki társad. Használatuk révén ugyanis sokkal fókuszáltabbá válhatsz és energetikai összhangot teremthetsz az életedben. Amennyiben a szerelmet hozó ásványok mellett manifesztációs technikákat, például vizualizációt vagy légzésgyakorlatokat is végzel, még erőteljesebben alakíthatod a körülötted lévő energiákat. Csupán meg kell találnod a célodhoz legjobban illő kristályt, amiben most segítünk neked. A te dolgod mindössze annyi, hogy kiválaszd azt a kristályt, amely igazodik a vágyaidhoz, majd azt mindig kéznél tartsd.

Karneol ásvány: jobb szexuális kisugárzás

Ha szeretnél nagyobb magabiztosságra szert tenni, akkor a karneol ásvány számodra a legtökéletesebb választás. Ez a kő fokozza az önbizalmat és a szexuális kisugárzást, amitől sokkal flörtölősebb hangulatba kerülhetsz. Mivel növeli a szenvedélyt, könnyedén fellendítheti a párkapcsolatod, de egy tüzes kalandba is belesodorhat.

Holdkő: új párkapcsolat

Habár egy új szerelem mindig felemelő, az ismerkedés egy nehéz folyamat, ami könnyedén leszívhatja az energiáidat. A holdkő azonban érzelmileg nyitottabbá tesz és segít az újrakezdésben. Támogató hatása révén nem fogsz félni a sebezhetőségtől, miközben megfontolt döntésekre sarkall.