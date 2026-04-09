Szerelmet hozó ásvány kézben tartása

Romantikára vágysz? Ezek a kristályok bevonzzák az életedbe a szerelmet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 08:15
Áhítozol a mindent elsöprő szerelemre, szeretnéd megjavítani a kapcsolatod vagy egy flörtöléssel teli kaland hiányzik az életedből? Akkor ne menj sehova, ugyanis felfedjük azokat a szerelmet hozó ásványokat, amelyek segíthetnek beteljesíteni a legnagyobb vágyadat.
Lévaffy Luna
  • Vannak olyan kristályok, amelyekkel hatalmas változást érhetsz el a szerelmi életedben.
  • Mindegyik kő másban nyújthat nagy segítséget.  
  • Ha az általad kiválasztott ásványt mindig magadnál tartod, az életed 180 fokos fordulatot vehet.

A szerelmet hozó ásványokat, illetve azokat, amelyek romantikával fűszerezhetik meg a mindennapokat, világszerte rengetegen használják. Ezek az eszközök segíthetnek bevonzani azt a fajta kapcsolatot, amely után már régóta epedezünk, vagy megszabadíthatnak a régi sérelmektől. Kíváncsi vagy, melyek ezek az ásványok, és hogyan fordíthatod azokat a javadra? Akkor olvass tovább!

Szerelmespár összekulcsolt kézzel, miután segítettek nekik a szerelmet hozó ásványok
A szerelmet hozó ásványok segítségével teljesülhetnek a vágyaid. Fotó: GettyImages

Szerelmet hozó ásványok, amelyek segítenek a vonzalom, a kötődés és az intim vágy megteremtésében

Míg egyes kristályok gazdaggá tehetnek, mások segíthetnek enyhíteni a szorongást, megint mások segítségével bevonzhatod az életedbe a lelki társad. Használatuk révén ugyanis sokkal fókuszáltabbá válhatsz és energetikai összhangot teremthetsz az életedben. Amennyiben a szerelmet hozó ásványok mellett manifesztációs technikákat, például vizualizációt vagy légzésgyakorlatokat is végzel, még erőteljesebben alakíthatod a körülötted lévő energiákat. Csupán meg kell találnod a célodhoz legjobban illő kristályt, amiben most segítünk neked. A te dolgod mindössze annyi, hogy kiválaszd azt a kristályt, amely igazodik a vágyaidhoz, majd azt mindig kéznél tartsd.

Karneol ásvány: jobb szexuális kisugárzás

Ha szeretnél nagyobb magabiztosságra szert tenni, akkor a karneol ásvány számodra a legtökéletesebb választás. Ez a kő fokozza az önbizalmat és a szexuális kisugárzást, amitől sokkal flörtölősebb hangulatba kerülhetsz. Mivel növeli a szenvedélyt, könnyedén fellendítheti a párkapcsolatod, de egy tüzes kalandba is belesodorhat.

Holdkő: új párkapcsolat

Habár egy új szerelem mindig felemelő, az ismerkedés egy nehéz folyamat, ami könnyedén leszívhatja az energiáidat. A holdkő azonban érzelmileg nyitottabbá tesz és segít az újrakezdésben. Támogató hatása révén nem fogsz félni a sebezhetőségtől, miközben megfontolt döntésekre sarkall.

Szerelmet hozó ásványt a kezében tartó nő
Ha az általad kiválasztott kristályt mindig magadnál tartod, az életed 180 fokos fordulatot vehet. Fotó: Shutterstock

Herkimer gyémánt: a nagy Ő megtalálása

Ha eljutottál arra a pontra, hogy az igazit keresed, akivel leélheted az egész életed, akkor szerezz be egy herkimer gyémántot, amely segít megtalálni a lelki társad. Mivel a kő komoly erővel bír, csak akkor viseld vagy hordd magadnál, ha valóban készen állsz egy hosszú távú kapcsolatra.

Lapis lazuli (lazurit) ásvány: túllépés az exen

Amennyiben még mindig kínoz a múlt és spirituális támogatásra vágysz, akkor a lazurit ásvány energiája támogathat a legjobban. Ez a kő fokozza a tudatosságod és felnyitja a szemed, miközben mély önvizsgálatra sarkall. A lapis lazuli támogatja a gyógyulást, felgyorsítja a gyászfolyamatot, és segít a továbblépésben.  

Ebből a videóból megtudhatod, hogyan aktiválhatod a kristályaidat:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
