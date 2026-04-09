Miklósa Erika megszólalt a választás előtt: Ezért szavaz a Fideszre

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 08:05
A választások előtti utolsó héten fontos üzenetet fogalmazott meg a világhírű operaénekesnő. Miklósa Erika elmondta, miért tartja kulcsfontosságúnak a békét és a biztonságot.
Az április 12-ei országgyűlési választás előtt egyre több ismert közéleti szereplő és művész osztja meg gondolatait a közösségi oldalán arról, mennyire fontosnak tartja a szavazáson való részvételt, és azt, hogy a magyarok felelős döntést hozzanak, hiszen a tét minden eddiginél nagyobb. Közéjük tartozik Miklósa Erika is, aki most egy személyes hangvételű üzenetben szólalt meg.

Miklósa Erika többször kiállt már a béke mellett (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Miklósa Erika többször kiállt a béke mellett

A Kossuth-díjas operaénekesnő tavaly csatlakozott az egyes számú Digitális Polgári Körhöz, és azóta több alkalommal is kiállt már a béke mellett. Nyilatkozataiban és megszólalásaiban következetesen hangsúlyozza: a jelenlegi, háborúkkal terhelt világban különösen fontos, hogy a béke és a biztonság legyen az első. Most, a választások előtti utolsó héten úgy érezte, ismét megszólal. Számára nem kérdés, hogy április 12-én a Fideszre szavaz, a videójában pedig azt is elmondta, hogy miért áll ki a kormánypártok mellett.

Miklósa Erika lánya miatt is fontosnak tartja a 2026-os választásokat

Így fogalmazott:

„Sziasztok, Miklósa Erika vagyok, operaénekes, egyes számú DPK-s.”

Nem szeretnék háborút sehol a világon. Nem szeretném, hogy emberek félelemben éljenek, hogy otthonokat kelljen elhagyniuk. Nem akarom, hogy a gyűlölet hangosabb legyen, mint az emberség vagy a megértés. Azt sem szeretném, hogy a művészet elveszítse azt a szerepét, hogy ne megosszon, hanem összekapcsoljon bennünket. Egy olyan világot képzelek el a lányomnak, ahol a béke nem kivételes, hanem természetes állapot

 – fogalmazott Miklósa Erika.

Az operaénekesnő művészként mindig is azt vallotta: a zene és a művészet egyik legfontosabb feladata, hogy hidakat építsen az emberek között. Miklósa Erika szerint éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a jövő generációi egy békés és biztonságos világban nőhessenek fel.

 

