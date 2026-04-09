Utolsó alkalom – a cseresznye- és szilvavirágzás búcsúja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 08:30
Az év egyik legvarázslatosabb természeti jelensége a végéhez közeledik: a cseresznye- és szilvafák virágzása utolsó napjait éli, mielőtt a szirmok végleg lehullanának. Nézd meg a legszebb pillanatokat megörökítő képgaléria válogatását, és csípd el te is a tavasz búcsúzó szépségét.

Az év egyik legkülönlegesebb természeti pillanata mindig túl gyorsan múlik el. A cseresznyefák és szilvafák virágzása nemcsak a tavasz érkezését jelzi, hanem egyben emlékeztet is arra, milyen törékeny és rövid ideig tart a szépség. Amikor elérkezik az utolsó alkalom, hogy megcsodáljuk a virágba borult fákat, a látvány már egyszerre felemelő és nosztalgikus. Mutatjuk a tavasz legszebb képeit egy varázslatos képgaléria keretében! 

Több helyen lehet még látni cseresznye- és szilvavirágzást, így aki nem akar lemaradni a tavasz egyik legszebb látványáról, még most útnak indulhat. Mutatjuk, hova érdemes még ellátogatni, ebben a  képgaléria keretében!  (Fotó: 123RF) 

Rózsaszín és fehér búcsú: így ér véget a virágzás – képgaléria 

A tavasz érkezésének egyik legszebb jele Magyarországon a szilvafák virágzása, amelyek az elsők között nyitják ki fehér, illatos szirmaikat, csendesen hirdetve a szezon kezdetét. Ezek a fák még a hűvösebb napokon is bátran bontanak virágot, mintha sietnének minden napsugarat kihasználni, míg a cseresznyefák látványosabb, rózsaszínes felhőként lebegő virágzatukkal hívják fel magukra a figyelmet. A szirmok hullása már a virágzás végének jelképe, ám az utolsó pillanatok is különlegesek: a lehulló szirmok szinte hóként borítják az utakat és parkokat, miközben a fák lassan visszavonulnak zöld lombjuk mögé, és a természet csendesen átfordul egy új szakaszba, a termés felé.

Külön figyelmet érdemelnek a berkenyei vérszilvafák, amelyek az elmúlt években Nógrád vármegye egyik leglátványosabb tavaszi turistacélpontjává váltak. A vérszilvafasor virágzása idén is lenyűgöző látványt ígér, s több ezer látogatót vonzhat a régióba. A virágzó fák alatt tett séta, a hulló szirmok látványa, vagy csak a csendes megfigyelés mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a rövid, de intenzív tavaszi élmény megmaradjon az emlékezetben.

Magyarország városi sétányain, parkjaiban és kertekben még mindig találni teljes pompájukban álló fákat. Egy enyhe szél elég ahhoz, hogy a rózsaszín és fehér szirmok táncoljanak a levegőben, mintha a természet maga búcsúzna, miközben az „utolsó alkalom” nem csupán időpont, hanem érzés is: figyelmeztet, hogy álljunk meg, kilépjünk a mindennapokból, és élvezzük a pillanatot. A cseresznye- és szilvavirágzás vége tehát nem lezárás, hanem átmenet; a szirmok lehullanak, de helyüket hamarosan gyümölcsök veszik át, így a természet ciklusa tovább folytatódik, és jövő tavasszal ismét virágba borul minden.

Ha még elcsípnéd a virágzás utolsó, legszebb pillanatait, érdemes ellátogatni a Tóth Árpád sétányra a Budai Várban, az ELTE Füvészkertbe, a Szegedi Füvészkertbe, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjébe, vagy Szentendre hangulatos, macskaköves utcáira, ahol a virágzó fák és a tavaszi szirmok különleges, festői élményt nyújtanak.

A cseresznye- és szilvafák virágzását bemutató galériánkat a képre kattintva tekintheted meg, hogy a természet e rövid, de varázslatos pillanatait ne csak emlékezetedben, hanem vizuálisan is átélhesd.

Galéria: Cseresznye- és szilvavirágzás
Hamarosan véget ér a virágzás, ne maradj le róla!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
