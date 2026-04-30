Columbo-kvíz: Csak még egy kérdés… Te is bedőlsz a hadnagy trükkjeinek?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 12:47
Kevés idegesítőbb jelenség létezik egy magabiztos gyilkos számára, mint a ballonkabátos nyomozó, aki az ajtóból még egyszer visszafordul. Peter Falk zseniális alakításával egy halhatatlan televíziós karaktert teremtett. Te vajon minden apró nyomot kiszúrsz? Tedd próbára magad a kvízünkkel!
  • Peter Falk neve örökre összeforrt Columbo hadnaggyal.
  • A nyomozó karaktere 1968-ban indult világhódító útjára.
  • Most kiderül, mennyire emlékszel a legendás sorozat apró részleteire.

Amikor 1968-ban a Gyilkosság receptre című epizódban először láthattuk a képernyőn a ballonkabátos nyomozót, még senki sem sejtette, hogy egy televíziós forradalom veszi kezdetét. Peter Falk zsenialitása abban rejlett, hogy képes volt egy esendő, mégis tekintélyt parancsoló figurát alkotni.

Peter Falk, vagyis Columbo nyomozó munka közben
Peter Falk és Columbo hadnagy karaktere

Peter Falk ötszörös Primetime Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész és filmrendező. Pályafutása során két Oscar-jelölést is kapott, világhírnevét mégis a zseniális, látszólag szétszórt nyomozó Columbo szerepével alapozta meg, melyet évtizedeken át alakított. 

Ha a budapesti V. kerületben jársz, a Falk Miksa utca elején te is találkozhatsz a hadnaggyal. A 2014-ben felavatott, életnagyságú bronzszobrot Fekete Géza Dezső készítette, és Peter Falkot a jól ismert, töprengő pózában ábrázolja. Természetesen hűséges kutyája sem hiányozhat mellőle.

Te is nagy rajongója vagy a hadnagynak? Teszteld a tudásod! Görgess lejjebb, és töltsd ki kvízünket, hogy kiderüljön: te is észreveszed-e azokat az apró részleteket, amelyek felett mindenki más elsiklik!

Milyen márkájú és típusú autót vezet a hadnagy?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
