„Csak még egy kérdés…” – Kvízünkből kiderül, mennyire ismered Columbo hadnagyot

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 08:00
A ballonkabátos, szivarozó, látszólag szétszórt Columbo hadnagy évtizedekig a tévénézők kedvence volt. Vajon te mindent tudsz róla? Tedd próbára magad kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a Columbo-sorozatban!
Porosz Viktória
A kócos, szivarfüstbe burkolózó nyomozó gyorsan belopta magát a nézők szívébe: ő volt Columbo hadnagy. A sorozat első epizódja 1968-ban került képernyőre, és bár azóta sok minden változott a világban, Columbo alakja mit sem veszített népszerűségéből. Látszólag szórakozott, olykor ügyetlen, de éppen ez az álca teszi őt veszélyessé az elkövetők szemében; mert egyszer csak jön az a bizonyos félfordulat az ajtóban: „Csak még egy kérdés…” – és ezzel össze is omlik a bűnözők gondosan felépített alibije. Kvízünkkel a születésnapos Peter Falkra emlékezünk, vagyis a Columbo hadnagyot megszemélyesítő amerikai színész és filmrendezőre.

Kvízünkből kiderül, mennyire emlékszel Columbo hadnagyra

A filmsorozat különlegessége, hogy a néző az első perctől tudja, ki a gyilkos, és azt követheti nyomon, hogy mikor, hogyan és mivel fogja a nyomozó sarokba szorítani az elkövetőt. Columbo sosem erőszakkal vagy fenyegetéssel él, hanem apró logikai ellentmondásokra vadászik, és makacs kérdéseivel addig faggatja a gyanúsítottat, amíg a tettes maga keveredik ellentmondásba.

Te mennyire ismered valójában Columbót? Tudod, milyen autóval járt, ki volt a magyar hangja, vagy hogy miért olyan legendás a ballonkabátja? Az alábbi kvízből kiderül, mennyire emlékszel a sorozatból!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Milyen származású volt Frank Columbo?

