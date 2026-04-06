Galatea diadala - művészettöréneti kvíz Raffaello Sanzio életéről és művészetéről

Művészettörténet kvíz: te mennyit tudsz Raffaello szerelmi életéről és lenyűgöző művészetéről?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 16:45
Vajon mennyire ismered a reneszánsz egyik legnagyobb zsenijének, Raffaello Sanzionak titkait és tragikus halálát? Teszteld a tudásod, és derítsd ki, profi vagy-e, ha egy izgalmas művészettörténeti kvíz kerül az utadba.
Raffaello 1520. április 6-án, éppen a harminchetedik születésnapján, nagypénteken halt meg, ami a kortársak szemében szinte vallásos jelentőséggel bírt: a sors különös játéka volt ez a párhuzam Krisztus életével. A városban az a pletyka járta, hogy a halálát féktelen szerelmi élete és az azzal járó kimerültség okozta, bár a valóságban valószínűleg egy félrekezelt lázas betegség, vagy tüdőgyulladás végzett vele. A következő művészettörténeti kvíz kérdéssorával a festőfejedelem nagysága előtt tisztelgünk.

  • Rejtélyes halál: 37 évesen, váratlanul érte a halál.
  • Végzetes orvoslás: a lázat érvágással próbálták csillapítani.
  • Örök szépség: a Madonnák és a vatikáni stanzák titkai.

Vasari feljegyzései szerint Raffaello eltitkolta az orvosai elől a kicsapongásait, így azok ahelyett, hogy erősítették volna, érvágással próbálták gyógyítani, ami végzetesnek bizonyult. A pápa annyira kedvelte az udvarias és diplomatikus festőt, hogy a hír hallatán állítólag vigasztalhatatlanul zokogni kezdett a Vatikánban. Halálos ágya fölé utolsó, monumentális festményét akasztották ki, mintha a kép alakjai búcsúztatták volna az alkotójukat.

Trasfigurazione (Krisztus színeváltozása) - Raffaello utolsó műve
Trasfigurazione (Krisztus színeváltozása) - Raffaello utolsó műve, amelyet halálos ágya fölé függesztettek. 
Rómát valósággal sokkolta a veszteség, hiszen nemcsak egy zseniális művészt, hanem a társasági élet központi figuráját is gyászolták benne. A legenda szerint még a Vatikán falai is megrepedtek a halála pillanatában, jelezve, hogy egy megismételhetetlen korszak zárult le vele. Készen állsz tehát a következő kőkemény művészettörténeti kvízre?

Melyik városban született Raffaello 1483-ban, amely a korban fontos művészeti központ volt?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
