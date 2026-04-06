Művészettörténet kvíz: te mennyit tudsz Raffaello szerelmi életéről és lenyűgöző művészetéről?

Raffaello 1520. április 6-án, éppen a harminchetedik születésnapján, nagypénteken halt meg, ami a kortársak szemében szinte vallásos jelentőséggel bírt: a sors különös játéka volt ez a párhuzam Krisztus életével. A városban az a pletyka járta, hogy a halálát féktelen szerelmi élete és az azzal járó kimerültség okozta, bár a valóságban valószínűleg egy félrekezelt lázas betegség, vagy tüdőgyulladás végzett vele. A következő művészettörténeti kvíz kérdéssorával a festőfejedelem nagysága előtt tisztelgünk.
Vasari feljegyzései szerint Raffaello eltitkolta az orvosai elől a kicsapongásait, így azok ahelyett, hogy erősítették volna, érvágással próbálták gyógyítani, ami végzetesnek bizonyult. A pápa annyira kedvelte az udvarias és diplomatikus festőt, hogy a hír hallatán állítólag vigasztalhatatlanul zokogni kezdett a Vatikánban. Halálos ágya fölé utolsó, monumentális festményét akasztották ki, mintha a kép alakjai búcsúztatták volna az alkotójukat.
Rómát valósággal sokkolta a veszteség, hiszen nemcsak egy zseniális művészt, hanem a társasági élet központi figuráját is gyászolták benne. A legenda szerint még a Vatikán falai is megrepedtek a halála pillanatában, jelezve, hogy egy megismételhetetlen korszak zárult le vele. Készen állsz tehát a következő kőkemény művészettörténeti kvízre?
