Művészettörténet kvíz: te mennyit tudsz Raffaello szerelmi életéről és lenyűgöző művészetéről?

Raffaello 1520. április 6-án, éppen a harminchetedik születésnapján, nagypénteken halt meg, ami a kortársak szemében szinte vallásos jelentőséggel bírt: a sors különös játéka volt ez a párhuzam Krisztus életével. A városban az a pletyka járta, hogy a halálát féktelen szerelmi élete és az azzal járó kimerültség okozta, bár a valóságban valószínűleg egy félrekezelt lázas betegség, vagy tüdőgyulladás végzett vele. A következő művészettörténeti kvíz kérdéssorával a festőfejedelem nagysága előtt tisztelgünk.

Kőkemény művészettörténeti kvíz Raffaello Sanzio életéről és művészetéről.

Rejtélyes halál: 37 évesen, váratlanul érte a halál.

37 évesen, váratlanul érte a halál.

a lázat érvágással próbálták csillapítani.

Mennyit tudsz a festőfejedelemről? – Itt a nagy Raffaello-művészettörténeti kvíz

Vasari feljegyzései szerint Raffaello eltitkolta az orvosai elől a kicsapongásait, így azok ahelyett, hogy erősítették volna, érvágással próbálták gyógyítani, ami végzetesnek bizonyult. A pápa annyira kedvelte az udvarias és diplomatikus festőt, hogy a hír hallatán állítólag vigasztalhatatlanul zokogni kezdett a Vatikánban. Halálos ágya fölé utolsó, monumentális festményét akasztották ki, mintha a kép alakjai búcsúztatták volna az alkotójukat.

Trasfigurazione (Krisztus színeváltozása) - Raffaello utolsó műve, amelyet halálos ágya fölé függesztettek.

Rómát valósággal sokkolta a veszteség, hiszen nemcsak egy zseniális művészt, hanem a társasági élet központi figuráját is gyászolták benne. A legenda szerint még a Vatikán falai is megrepedtek a halála pillanatában, jelezve, hogy egy megismételhetetlen korszak zárult le vele. Készen állsz tehát a következő kőkemény művészettörténeti kvízre?