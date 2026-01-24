Itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod! Töltsd ki a művészettörténeti kvízünket, hogy végre kiderüljön az igazság. Vajon igazán művelt vagy, esetleg csak azt hazudod magadnak? Lássuk!
Ez a kvíz csak az igazán művelteknek sikerül hibátlanul.
Érdekességek, amiket fogadjunk, hogy még nem hallottál.
Töltsd ki a kvízt és derüljön ki, mennyire vagy otthon művészettörténetből.
Művészettörténeti kvíz: ezekre a kérdésekre ciki, ha nem tudod a választ
Mielőtt belevágnánk a kvízbe, jöjjön pár érdekesség bemelegítésképp:
A Vatikáni Sixtus-kápolna: Michelangelo mennyezetfreskója alatt olyan anatómiai ábrázolások rejlenek, mint az emberi agy vagy a vesék, ami a korabeli tudásának zsenialitását mutatja.
Edvard Munch a következőket írta naplójába A sikoly című festményéről: “Egy este épp a gyalogúton sétáltam, mikor a város az egyik oldalon volt, míg a fjord alatta. Fáradtnak és betegnek éreztem magam. Megálltam és elnéztem a fjord fölött, - a Nap épp lemenőben volt, amikor az ég vérvörössé változott. Úgy éreztem, hogy egy sikoly préselősik ki a tájból és úgy tűnt számomra, mintha hallanám a sikoltást. Megfestettem a képet és a vérvörös felhőket. A színek szinte sikoltottak. Így jött létre A sikoly” – írta élményeiről a szerző.
Szereted a lila színt? Az ókorban ezt az árnyalatot a Murex-csigafajokból nyerték ki.
