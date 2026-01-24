Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Művészettörténeti kvíz: ezekre a kérdésekre ciki, ha nem tudod a választ

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 18:30
Művészettörténet-rajongók figyelem! Most egy olyan kvízzel készültünk, ami lehetőséget ad arra, hogy bebizonyítsd, igazán otthon vagy a témában! Készen állsz? Akkor görgess lejjebb!
Itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod! Töltsd ki a művészettörténeti kvízünket, hogy végre kiderüljön az igazság. Vajon igazán művelt vagy, esetleg csak azt hazudod magadnak? Lássuk!

Dávid szobor, töltsd ki a művészettörténeti kvízünket.
Művtöri kvíz: ezekre a kérdésekre ciki, ha nem tudod a választ!
Fotó: Hemis via AFP /   AFP
  • Ez a kvíz csak az igazán művelteknek sikerül hibátlanul.
  • Érdekességek, amiket fogadjunk, hogy még nem hallottál.
  • Töltsd ki a kvízt és derüljön ki, mennyire vagy otthon művészettörténetből.

Mielőtt belevágnánk a kvízbe, jöjjön pár érdekesség bemelegítésképp:

  • A Vatikáni Sixtus-kápolna: Michelangelo mennyezetfreskója alatt olyan anatómiai ábrázolások rejlenek, mint az emberi agy vagy a vesék, ami a korabeli tudásának zsenialitását mutatja.
  • Edvard Munch a következőket írta naplójába A sikoly című festményéről: “Egy este épp a gyalogúton sétáltam, mikor a város az egyik oldalon volt, míg a fjord alatta. Fáradtnak és betegnek éreztem magam. Megálltam és elnéztem a fjord fölött, - a Nap épp lemenőben volt, amikor az ég vérvörössé változott. Úgy éreztem, hogy egy sikoly préselősik ki a tájból és úgy tűnt számomra, mintha hallanám a sikoltást. Megfestettem a képet és a vérvörös felhőket. A színek szinte sikoltottak. Így jött létre A sikoly” – írta élményeiről a szerző.
  • Szereted a lila színt? Az ókorban ezt az árnyalatot a Murex-csigafajokból nyerték ki.
  • Mikor 1911-ben valaki ellopta a Mona Lisát a Louvre-ból, Pablo Picasso volt az első számú gyanúsított.

Most, hogy ezeket is tudod, indulhat is a művtöri kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik vidék festőjének nevezik Egry Józsefet?

Az alábbi videóból híres festményeket ismerhetsz meg:

