Te észrevetted már? Egy földönkívüli arcát rejtette a Mona Lisába da Vinci

Leonardo da Vinci nevéhez gyakran kötik az okkult tudományok titkait. Az ismeretes, hogy a festő számos mesterségen járatos volt: nemcsak a művészetekhez értett, de feltatláló is volt, és számtalan rejtélyes szerkezetet alkotott meg élete során. Állítólag különféle páholyok tagja volt, és avatott volt a világot beszövő rejtélyes titkokba. Ismerte a vallástörténet legsötétebb ügyeit, ugyanakkor feltételezések szerint kapcsolatban állhatott az idegenekkel is. Most a Mona Lisával kapcsolatban tettek egy szenzációs felfedezést.

Nincs olyan ember, aki ne ismerné ezt a képet

Egy művészeti alkotás általában azért készül el, mert a szerző szeretne üzenni valamit. Az igazán fontos művek tanítani szeretnék a befogadót. Leonardo da Vinci Mona Lisa című festménye a világ egyik leghíresebb képe, amelyet mindenki képes felismerni, mert az egyetemes alapműveltség alapja. Abba azonban eddig senki nem gondolt bele, hogy a számos okkult tudományban avatott Leonardo da Vinci az űrlényekkel való kapcsolatunkra próbál utalni vele.

Első lépésben tükrözni kell a Mona Lisát / Fotó: Youtube

Néhány figyelmes UFO-vadász arra hívja fel a figyelmet, hogy a hölgy válla fölött egy félelmetes idegen arc látható. Ha ugyanis némiképpen megváltoztatjuk a színeket, akkor az arc élesebben formálódik ki:

Végül kirajzolódik az idegen / Fotó: Youtube

De nem a Mona Lisa az egyetlen festmény, amellyel - úgy tűnik - földönkívüliek jelenlétére próbáltak utalni. Ott van többek között még a Svetishoveil katedrális freskója, a svetishoveli katedrális, valamint Carlo Crivelli Angyali üdvözlet Szent Emidiusszal című alkotása - mutatta be a Paranormal Crucible.