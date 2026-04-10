Szakács vagy ügynök? Teszteld a tudásod a legnagyobb akciósztárokból

Steven Seagal 1952. április 10-én született a Michigan állambeli Lansingben, így idén ünnepli a 74. születésnapját. A színész már hétévesen elkötelezte magát a küzdősportok mellett, és fiatal felnőttként Japánba költözött, hogy tökéletesítse tudását. Ő volt az első külföldi, aki saját aikidó dódzsót nyithatott Oszakában, ami megalapozta későbbi hitelességét a mozivásznon is. Születésnapja alkalmából egy izgalmas akcióhős filmes kvíz kérdéssorral készültünk.

Aikido mester a vásznon: Seagal egyedi harcművészeti stílusa és legelső sikerei.

Ikonikus karakterek: Mason Storm kómából való ébredésétől a hadihajó szakácsáig.

Mason Storm kómából való ébredésétől a hadihajó szakácsáig. Akcióhősök aranykora: Stallone, Schwarzenegger és Van Damme legnagyobb alakításai a kvízben.

Steven Seagal harcművészeti koordinátorként csöppent be a filmes világba, és állítólag egy gyakorlás során még Sean Connery csuklóját is eltörte. Zenészként is elismert, hiszen kiváló bluesgitáros, az évek során több saját albumot is megjelentetett. Hatalmas termete és jellegzetes, fegyelmezett mozgáskultúrája miatt hamar a korszak legnépszerűbb akciósztárjai közé emelkedett. Érdekesség, hogy a színész nemcsak amerikai, hanem szerb és orosz állampolgársággal is rendelkezik. Stílusa és technikája teljesen új színt hozott a verekedős jelenetek koreográfiájába.

Készen állsz a nagy akcióhős filmes kvízre?