Műveltségi kvíz: 10-ből 9-en nem ismerik minden görög isten szimbólumát – Te hányat tudsz fejből?

Mind megtanultuk, nem is egyszer. Általános iskolában, gimnáziumban, történelem- és magyarórán is. A legtöbben mégsem tudják felidézni a görög mitológia összes istenének jelképét. Neked menne? Most kiderül! Teszteld magad műveltségi kvízünkkel!
A görög mitológia egy letűnt világ gondolkodásának lenyomata. Az ókori hellének számára ezek a történetek a mindennapok szerves részét jelentették, hiszen magyarázattal szolgáltak a természeti jelenségekre, az emberi sors alakulására és az élet nagy fordulópontjaira is.
A görög istenek a vallási szertartások és a közösségi identitás alapját képezték. A görögök és a környező népek is az élet különböző területeihez rendelt istenekben hittek. Aphrodité például a szerelem és a szépség istennője volt, míg Arész a háborúé, Hádész pedig az alvilág és a holtak fölött uralkodott.
A mitológia azonban nem csupán istenségekről mesélt. Szörnyek, félistenek, héroszok és végzetes szerelmek szövevényes hálója alkotta. Az olyan eposzok, mint az Iliász vagy az Odüsszeia, mind identitásformáló történetekké váltak. A görögök saját kulturális örökségük részének tekintették a bennük szereplő hősöket.
Te mi mindenre emlékszel még a görög mítoszokból?
Tedd próbára a tudásodat műveltségi kvízünk segítségével! Most kiderül, hányat ismersz fel a görög istenek jelképei közül!
Rád fér egy kis emlékezetfrissítés? Az alábbi videóból megismerheted a görög isteneket és főbb jellemzőiket:
