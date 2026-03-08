Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy görög istenszobor fejét tartó férfi a műveltségi kvízben.

Műveltségi kvíz: 10-ből 9-en nem ismerik minden görög isten szimbólumát – Te hányat tudsz fejből?

görög mitológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 18:30
műveltségi kvízekgörög istenkvíz
Te tudod, melyik istenséghez kapcsolódik a háromágú szigony, és kihez a bagoly? Most próbára teheted tudásodat kőkemény műveltségi kvízünk segítségével!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Mind megtanultuk, nem is egyszer. Általános iskolában, gimnáziumban, történelem- és magyarórán is. A legtöbben mégsem tudják felidézni a görög mitológia összes istenének jelképét. Neked menne? Most kiderül! Teszteld magad műveltségi kvízünkkel!

Zeusz keze és egy villám a műveltségi kvízben.
Műveltségi kvíz: felismered a görög mitológia isteneit?
Fotó: Zwiebackesser /  Shutterstock 
  • A görög mitológia az ókori hellének vallási világképéből ered.
  • Az istenek az élet különböző területeihez kapcsolódtak, így kapták attribútumaikat is.
  • A történetek jelentős részét ókori szerzők műveiből ismerjük.
  • Műveltségi kvízünk kérdéseivel ellenőrizheted tudásodat.

Műveltségi kvíz: felismered a görög isteneket szimbólumaik alapján?

A görög mitológia egy letűnt világ gondolkodásának lenyomata. Az ókori hellének számára ezek a történetek a mindennapok szerves részét jelentették, hiszen magyarázattal szolgáltak a természeti jelenségekre, az emberi sors alakulására és az élet nagy fordulópontjaira is.

Mindent a görög istenekről

A görög istenek a vallási szertartások és a közösségi identitás alapját képezték. A görögök és a környező népek is az élet különböző területeihez rendelt istenekben hittek. Aphrodité például a szerelem és a szépség istennője volt, míg Arész a háborúé, Hádész pedig az alvilág és a holtak fölött uralkodott.

A mitológia azonban nem csupán istenségekről mesélt. Szörnyek, félistenek, héroszok és végzetes szerelmek szövevényes hálója alkotta. Az olyan eposzok, mint az Iliász vagy az Odüsszeia, mind identitásformáló történetekké váltak. A görögök saját kulturális örökségük részének tekintették a bennük szereplő hősöket.

Te mi mindenre emlékszel még a görög mítoszokból?

Jöhetnek a kérdések a görög mitológiáról?

Tedd próbára a tudásodat műveltségi kvízünk segítségével! Most kiderül, hányat ismersz fel a görög istenek jelképei közül!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik görög isten attribútuma a villám és a sas?

Rád fér egy kis emlékezetfrissítés? Az alábbi videóból megismerheted a görög isteneket és főbb jellemzőiket:

Tedd próbára tudásodat még több műveltségi kvíz segítségével!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu