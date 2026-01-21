Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Kőkemény műveltségi kvíz – Felismered a történelem legsötétebb alakjait?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 18:30
Gondolod, hogy jól ismered a történelem legkegyetlenebb zsarnokait? Vannak, akik csatatéren végeztek ezrekkel, mások a palotájukban szőttek halálos terveket. Vajon felismered őket csupán néhány rémisztő tény alapján? Teszteld a tudásod ebben a vérfagyasztó műveltségi kvízben!
A történelem legsötétebb, legsátánibb alakjai mély nyomot hagytak az emlékezetben, akiknek félelem és vérontás jelezte útjukat. Egyesek hatalmas birodalmakat építettek fel, miközben ezrek estek áldozatul hadjárataiknak, mások saját népükön uralkodtak vasököllel, könyörtelen megtorlásokkal és kegyetlen kínzásokkal. Volt, aki a csatatéren rettegett hódítóként tűnt fel, míg mások palotájuk sötét sarkaiban szőtték vérfagyasztó terveiket. Egyeseket szörnyetegként másokat stratégiai zseniként emlegetnek, de egy biztos: tetteik örökre beíródtak a történelem lapjaiba. Vajon felismered a történelem legsátánibb alakjait csupán tetteik és legendáik alapján? Teszteld tudásodat ebben a műveltségi kvízben

Műveltségi kvíz a történelem legsötétebb alakjairól, melyben kínai császárnő is helyet kapott.
A műveltségi kvízünkben nők is helyet kaptak. 
Fotó: Pictures from History /  Getty Images

Zsarnokok, hódítók, vérengzők – vajon felismered a történelem legsötétebb alakjait? Induljon a műveltségi kvíz!

Az alábbi videóból még több tény derül ki Báthory Erzsébetről:

