Kicsit zöld, kicsit bosszús, de a miénk – mondhatja ezt minden Hulk imádó Marvel-rajongó, aki az összes mozifilm megjelenése előtt tűkön ülve várja, hogy ismét láthassa a gamma-sugárzás teremtette nyughatatlan zöld szörnyet. Mark Ruffalo Hulkja már 14 éve része a Marvel-univerzumnak, a színész ugyanis először a 2012-es Bosszúállók című filmben játszotta el először Bruce Banner szerepét. Azóta a karakter alakja összenőtt Ruffalo nevével, aki a tervek szerint a legközelebbi, idén nyáron bemutatásra kerülő új Marvel-filmben, a Spider-Man: Brand New Day című produkcióban már intelligens formájában hozza el nekünk kedvenc méregzsákunkat. Hulknak ezt a formáját a képregényrajongók már töviről hegyire ismerhetik, alábbi kvízünkben pedig végre próbára tehetik a tudásukat, ezúttal ugyanis minden kérdés az intelligens Hulkra vonatkozik.

Okos szörnyként tér vissza idén Mark Ruffalo: te mennyit tudsz az intelligens Hulkról? Kvíz Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Mark Ruffalo vászonra viszi az intelligens Hulkot – te mennyit tudsz róla?

Szinte lehetetlen elképzelni a Mark Ruffalo által megformált, mindent szétzúzó, dühtől fortyogó hatalmas zöld Marvel-hős, Hulk alakját egy visszafogott, szemüvegben parádézó csodabogárként, aki néhanapján egy-egy erőltetett viccet is megejt. Márpedig az idén nyáron érkező Spider-Man: Brand New Day című produkcióban már ebben a formájában láthatjuk a hatalmas zöld melákot, akit rövid időre már megismerhettek a nézők az egyik korábbi Marvel-mozifilmben. Sőt, aki nyomon követi a stúdió sorozatait, az az egyik szériában már tüzetesen beleláthatott a szörny testben létező tudós mindennapi életébe.

Hogy melyik sorozatról van szó, melyik filmben találkozhattunk először az intelligens Hulkkal, valamint hogy pontosan mi a régi-új karakter megnevezése, azt ezúttal mi nem áruljuk el. A válaszadást meghagyjuk neked, illetve egyéb kérdésekkel is megtornáztatjuk az agyad az alábbi, intelligens Hulkról szóló kvízünkben. Induljon a játék!