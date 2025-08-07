Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez most nem vicc! Egy tankon lovagol és az utcán robbantgat Pókember: százak rohanták le Tom Hollandot

Ez most nem vicc! Egy tankon lovagol és az utcán robbantgat Pókember: százak rohanták le Tom Hollandot

Pókember
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 12:45
marvelTom Holland
Akár valaki ablaka előtt is elrepülhetett a Pókember. Tom Holland Glasgow-ban tölti az elkövetkezendő heteket, a fanok hatalmas örömére.

A Disney/Marvel nem rest, ha a szuperhős filmjeiről van szó. Két hétig Glasgowban forgatja Destin Daniel Cretton a Spiderman: Brand New Day filmet, a filmsorozat következő, sötétebb hangvételű darabját. Tom Holland sem nyaralni ment a zöld Skóciába, korábban Christopher Nolan Odüsszeia filmjének forgatása közben látták a szigetországban, a napokban pedig a rajongókkal spanolt egy akciódús forgatáson.

Tom Holland spotted filming new Spider-Man movie in Glasgow - and high-fiving fans
Tom Holland Glasgowban forgat a héten (Fotó: Lauren Rankin / SWNS)

Tom Holland Pókember jelmezét mindenki látni akarta

Glasgow belvárosa a Marvel filmes univerzum nagyszabású forgatási színhelyévé vált az elmúlt napokban. A szerencsések, akik arra jártak nem csak láthatták, de le is pacsizhattak Tom Hollanddal. A képek alapján a Pókember hozza azt a figurát, amiket a filmekben is láthatunk. Pont olyan közvetlenséggel és lazán vette a rajongók seregét, mintha épp gonosztevőkre lecsapás után ebédszünetben autogrammokat osztogatna. A fanok természetesen gyártották a képsorozatokat kedvenc hősükről testközelből.

Tom Holland határozottan az alázatosabb filmsztárok közé tartozik, jófejségét bizonyítja hogy a barátságos Pókember jelmezében a kamerák forgása előtt időt szánt a szimpatizánsaira is.

Tom Holland spotted filming new Spider-Man movie in Glasgow - and high-fiving fans
Tom Holland Zendaya nélkül osztogatta a pacsikat (Fotó: Lauren Rankin / SWNS)
Tom Holland spotted filming new Spider-Man movie in Glasgow - and high-fiving fans
A Tom Holland filmek mérföldköve lesz a következő Pókember mozi (Fotó: Lauren Rankin / SWNS)

A pajtizás után viszont elkezdődött az érdemi munka. Tom Holland felkészült a felvételre, kinyújtotta végtagjait és igazi szuperhőssé vált!

Tank, robbanás és egy hős a levegőben. A Pókember forgatását látni legalább annyira menő, mint a filmekben.

Spider Man seen swinging between buildings ahead of a police chase
Pókember egy tank felett száll, a rajongók biztos le vannak hidalva a háttérben (Fotó: Stuart King / SWNS)

A Pókember 4-et várhatóan két hétig forgatják Glasgowban, a film további munkálatokat követően jelenlegi tervek szerint 2026 nyarán érkezik a nemzetközi mozikba.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu