Ez most nem vicc! Egy tankon lovagol és az utcán robbantgat Pókember: százak rohanták le Tom Hollandot

A Disney/Marvel nem rest, ha a szuperhős filmjeiről van szó. Két hétig Glasgowban forgatja Destin Daniel Cretton a Spiderman: Brand New Day filmet, a filmsorozat következő, sötétebb hangvételű darabját. Tom Holland sem nyaralni ment a zöld Skóciába, korábban Christopher Nolan Odüsszeia filmjének forgatása közben látták a szigetországban, a napokban pedig a rajongókkal spanolt egy akciódús forgatáson.

Tom Holland Glasgowban forgat a héten (Fotó: Lauren Rankin / SWNS)

Tom Holland Pókember jelmezét mindenki látni akarta

Glasgow belvárosa a Marvel filmes univerzum nagyszabású forgatási színhelyévé vált az elmúlt napokban. A szerencsések, akik arra jártak nem csak láthatták, de le is pacsizhattak Tom Hollanddal. A képek alapján a Pókember hozza azt a figurát, amiket a filmekben is láthatunk. Pont olyan közvetlenséggel és lazán vette a rajongók seregét, mintha épp gonosztevőkre lecsapás után ebédszünetben autogrammokat osztogatna. A fanok természetesen gyártották a képsorozatokat kedvenc hősükről testközelből.

Tom Holland határozottan az alázatosabb filmsztárok közé tartozik, jófejségét bizonyítja hogy a barátságos Pókember jelmezében a kamerák forgása előtt időt szánt a szimpatizánsaira is.

Tom Holland Zendaya nélkül osztogatta a pacsikat (Fotó: Lauren Rankin / SWNS)

A Tom Holland filmek mérföldköve lesz a következő Pókember mozi (Fotó: Lauren Rankin / SWNS)

A pajtizás után viszont elkezdődött az érdemi munka. Tom Holland felkészült a felvételre, kinyújtotta végtagjait és igazi szuperhőssé vált!

Tank, robbanás és egy hős a levegőben. A Pókember forgatását látni legalább annyira menő, mint a filmekben.

Pókember egy tank felett száll, a rajongók biztos le vannak hidalva a háttérben (Fotó: Stuart King / SWNS)