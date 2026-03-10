Egy kis tavaszi megújulásra vágysz? Ezek lesznek 2026 legmenőbb hajszínei, amik teljesen megváltoztatják a külsőd

A 2026-os hajszíntrendekben az a legjobb, hogy nem drasztikus átváltozásra invitálnak, csupán finomhangolják a megjelenésedet. Látványosak, de a naturális vonalat képviselik, így a finom átmenetek kerülnek középpontba. Ami azért is szuper, mert ezekkel a lenövés sem túl kontrasztos. A cél az, hogy a hajad dúsabbnak, fényesebbnek és egészségesebbnek hasson. Mutatjuk, milyen árnyalatokkal érheted el ezt az eredményt!

2026-os hajszíntrendek: ezek az árnyalatok uralják majd az évet. Fotó: Sofia Zhuravetc / Shutterstock

A 2026-os hajszíntrendekben a lágy, természetes átmenetek kapják a főszerepet.

A szőkék melegebb, napcsókolta árnyalatokat kapnak.

A barnák mélyebb, karamellás tónusokkal gazdagodnak.

A fekete haj is lágyabb, fényesebb változatban jelenik meg.

2026-os hajszíntrendek: ezek közül válogass, ha fiatalos megjelenésre vágysz

1. Boy blonde: avagy koszos szőke

Az egyik legnépszerűbb hajszíntrend idén a boy blonde, amely egy természetes, kissé sötétebb szőke árnyalatra építkezik. Ezt arany balayage és néhány kifejezetten világos szőke tincs teszi még fényesebbé. Az eredmény tökéletesen imitálja a napszítta szőke hajat.

2. Karamellbarna hajszín

A barnák számára a karamellás tónusok jelentik az egyik legizgalmasabb irányt a 2026-os hajszíntrendek között. Itt sem az erős kontrasztokon lesz a hangsúly, hanem 2-3 különböző, de meleg barna tónus természetes keverésén. Ez a technika azoknak áll a legjobban, akiknek bőrtónusa is melegebb, aranyos árnyalatokban gazdag. Ezt a bőrszínt a karamellás színek még ragyogóbbá varázsolják.

3. Mandulaszőke hajszín

Jó hír azok számára, akik nem szeretnének szakítani a hamvas szőke tincsekkel: ez az árnyalat továbbra is trendben marad. A mandulaszőke tónus a hűvös barna és a gyöngyházfényű szőke tökéletes keveréke. Krémes, elegáns hatást kelt, és még az arcbőr pirosas tónusait is szuperül kiegyensúlyozza.

4. Bronde hajszín

A két klasszikus közötti átmenetet képviseli a bronde, amely világosbarna alapra épül, de mézszőke tincsekkel dobja fel a frizurát. Az eredmény egy igazán fiatalos és természetes hatás. Ezért ez a hajszíntrend azok körében is különösen népszerű, akik nem szeretnének teljes hajfestést, mégis felfrissítenék kicsit a frizurájukat.