Egy kis tavaszi megújulásra vágysz? Ezek lesznek 2026 legmenőbb hajszínei, amik teljesen megváltoztatják a külsőd

A 2026-os hajszíntrendekben az a legjobb, hogy nem drasztikus átváltozásra invitálnak, csupán finomhangolják a megjelenésedet. Látványosak, de a naturális vonalat képviselik, így a finom átmenetek kerülnek középpontba. Ami azért is szuper, mert ezekkel a lenövés sem túl kontrasztos. A cél az, hogy a hajad dúsabbnak, fényesebbnek és egészségesebbnek hasson. Mutatjuk, milyen árnyalatokkal érheted el ezt az eredményt!
Az egyik legnépszerűbb hajszíntrend idén a boy blonde, amely egy természetes, kissé sötétebb szőke árnyalatra építkezik. Ezt arany balayage és néhány kifejezetten világos szőke tincs teszi még fényesebbé. Az eredmény tökéletesen imitálja a napszítta szőke hajat.
A barnák számára a karamellás tónusok jelentik az egyik legizgalmasabb irányt a 2026-os hajszíntrendek között. Itt sem az erős kontrasztokon lesz a hangsúly, hanem 2-3 különböző, de meleg barna tónus természetes keverésén. Ez a technika azoknak áll a legjobban, akiknek bőrtónusa is melegebb, aranyos árnyalatokban gazdag. Ezt a bőrszínt a karamellás színek még ragyogóbbá varázsolják.
Jó hír azok számára, akik nem szeretnének szakítani a hamvas szőke tincsekkel: ez az árnyalat továbbra is trendben marad. A mandulaszőke tónus a hűvös barna és a gyöngyházfényű szőke tökéletes keveréke. Krémes, elegáns hatást kelt, és még az arcbőr pirosas tónusait is szuperül kiegyensúlyozza.
A két klasszikus közötti átmenetet képviseli a bronde, amely világosbarna alapra épül, de mézszőke tincsekkel dobja fel a frizurát. Az eredmény egy igazán fiatalos és természetes hatás. Ezért ez a hajszíntrend azok körében is különösen népszerű, akik nem szeretnének teljes hajfestést, mégis felfrissítenék kicsit a frizurájukat.
A klasszikus fekete haj is új értelmet nyer idén. A cél nem az éjfekete festés, hanem egy lágyabb, mély barnásfekete árnyalat, amely fényesebbnek, többrétegűnek mutatja a hajat. A 2026-os hajszíntrendeknek egyértelműen ez a fekete árnyalat a dúsító aduásza. A legjobb benne, hogy a világos és a sötétebb tónusú bőrhöz is jól passzol, hiszen a barnás tincsek játékával különböző tónusok is kikeverhetőek.
A következő videóban láthatod, milyen hajtrendek lesznek még porondon 2026-ban:
