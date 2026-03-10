Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Fiatal barna nő 2026 hajszíntrendjével.

Egy kis tavaszi megújulásra vágysz? Ezek lesznek 2026 legmenőbb hajszínei, amik teljesen megváltoztatják a külsőd

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 08:15
Ha idén te is szeretnél egy kis megújulást, és felfrissítenéd végre a megjelenésedet, akkor vállalj be egyet ezek közül! Üdék, fiatalosak, de természetes hatásúak! Íme a legnőiesebb és legstílusosabb 2026-os hajszíntrendek: idén mindenki ezeket kéri a fodrászától!
A 2026-os hajszíntrendekben az a legjobb, hogy nem drasztikus átváltozásra invitálnak, csupán finomhangolják a megjelenésedet. Látványosak, de a naturális vonalat képviselik, így a finom átmenetek kerülnek középpontba. Ami azért is szuper, mert ezekkel a lenövés sem túl kontrasztos. A cél az, hogy a hajad dúsabbnak, fényesebbnek és egészségesebbnek hasson. Mutatjuk, milyen árnyalatokkal érheted el ezt az eredményt!

2026-os hajszíntrendeket viselő, fiatal szőke nő.
2026-os hajszíntrendek: ezek az árnyalatok uralják majd az évet. Fotó: Sofia Zhuravetc /  Shutterstock 
  • A 2026-os hajszíntrendekben a lágy, természetes átmenetek kapják a főszerepet.
  • A szőkék melegebb, napcsókolta árnyalatokat kapnak.
  • A barnák mélyebb, karamellás tónusokkal gazdagodnak.
  • A fekete haj is lágyabb, fényesebb változatban jelenik meg.

2026-os hajszíntrendek: ezek közül válogass, ha fiatalos megjelenésre vágysz

1. Boy blonde: avagy koszos szőke

Az egyik legnépszerűbb hajszíntrend idén a boy blonde, amely egy természetes, kissé sötétebb szőke árnyalatra építkezik. Ezt arany balayage és néhány kifejezetten világos szőke tincs teszi még fényesebbé. Az eredmény tökéletesen imitálja a napszítta szőke hajat.

2. Karamellbarna hajszín

A barnák számára a karamellás tónusok jelentik az egyik legizgalmasabb irányt a 2026-os hajszíntrendek között. Itt sem az erős kontrasztokon lesz a hangsúly, hanem 2-3 különböző, de meleg barna tónus természetes keverésén. Ez a technika azoknak áll a legjobban, akiknek bőrtónusa is melegebb, aranyos árnyalatokban gazdag. Ezt a bőrszínt a karamellás színek még ragyogóbbá varázsolják.

3. Mandulaszőke hajszín

Jó hír azok számára, akik nem szeretnének szakítani a hamvas szőke tincsekkel: ez az árnyalat továbbra is trendben marad. A mandulaszőke tónus a hűvös barna és a gyöngyházfényű szőke tökéletes keveréke. Krémes, elegáns hatást kelt, és még az arcbőr pirosas tónusait is szuperül kiegyensúlyozza.

4. Bronde hajszín

A két klasszikus közötti átmenetet képviseli a bronde, amely világosbarna alapra épül, de mézszőke tincsekkel dobja fel a frizurát. Az eredmény egy igazán fiatalos és természetes hatás. Ezért ez a hajszíntrend azok körében is különösen népszerű, akik nem szeretnének teljes hajfestést, mégis felfrissítenék kicsit a frizurájukat.

5. Lágy fekete hajszín

A klasszikus fekete haj is új értelmet nyer idén. A cél nem az éjfekete festés, hanem egy lágyabb, mély barnásfekete árnyalat, amely fényesebbnek, többrétegűnek mutatja a hajat. A 2026-os hajszíntrendeknek egyértelműen ez a fekete árnyalat a dúsító aduásza. A legjobb benne, hogy a világos és a sötétebb tónusú bőrhöz is jól passzol, hiszen a barnás tincsek játékával különböző tónusok is kikeverhetőek.

A következő videóban láthatod, milyen hajtrendek lesznek még porondon 2026-ban:

Olvass tovább még több szépségtippért:

 

