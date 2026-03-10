Rohantak a mentők: másodperceken múlt a tragédia Győr-Moson-Sopron vármegyében

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 08:10
Egy üzletben esett össze az idős férfi. A bolt munkatársai riasztották a mentőket, miután nem tudták felébreszteni a beteget, aki ekkor már nem lélegzett.
Nem sokon múlt a tragédia egy Győr-Moson-Sopron vármegyei üzletben, miután egy 70 év körüli vásárló minden előzmény nélkül összeesett a sorok között. A bolt munkatársai a csattanásra lettek figyelmesek, majd keresni kezdték a zaj forrását. Mikor rátaláltak a betegre, akit nem tudtak felébreszteni, azonnal mentőt hívtak, majd a mentésirányító segítségével légzésvizsgálatot végeztek.

Azonnal mentőt riasztottak: idős férfi esett össze az üzletben  / Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Rohantak a mentők: idős férfi életéért küzdöttek Győr-Moson-Sopron vármegyében

Az idős férfi ekkor már nem lélegzett, így az üzlet egyik árufeltöltője és a biztonsági őr a telefonos instrukciókat követve újraélesztésbe kezdtek. Perceken belül mentőgépkocsi vette át az életmentést, majd esetkocsi is csatlakozott az ellátáshoz. Az időben megkezdett mellkasi nyomások és a mentők kiemelkedő szakmai helytállása végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően a férfit végül stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink

- osztották meg az eset részleteit az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

 

