Séfek Séfe Dorina popsit rázna a Dancing with the Stars színpadán Nótár Maryvel!

A Séfek séfe legújabb évadának fiatal szépsége Hajdú Dorina számára egy csúnya konyhai baki miatt ugyan véget ért a verseny, ő mégsem csüggedt sokáig, máris a további televíziós karrierjét tervezgeti. Dorina egy élő online bejelentkezésben mesélt követőinek a műsorban szerzett élményeiről és a jövőbeni terveiről.
Séfek Séfe Dorina főzőtudománya habár kevés volt a versenyben maradáshoz, az örök pozitív lány máris új terveket szövöget. Egy élő videóban elmesélte a követőinek, hogy nagyon jól érezte magát a Séfek séfe konyhájában és nagyon örül a megszerzett tudásnak, de ő nem éri be ennyivel, szívesen kipróbálná magát más műsorokban is.
„Imádtam a Séfek Séfe versenyt, nagyon sokat tanultam, és szívesen vállalnék más műsorokat is” – mesélte Hajdú Dorina.
Arra a kérdésre, hogy milyen műsorokban szerepelne szívesen, olyan választ adott, ami mindenkit meglepett. Dorina elmondta, hogy nem vállalna el akármilyen műsort, de ha felkérnék versenyzőnek a Dancing with the Stars-ba gondolkodás nélkül igent mondana.
„Én nagyon szeretnék menni a táncos műsorba, a Dancing with the Starsba, én oda akarok menni!” – mondta lelkesen a fiatal séf jelölt.
Dorina elmondta, hogy imád táncolni és saját bevallása szerint nagyon jól táncol, sőt azt is szívesen megmutatná a műsorban, hogyan kell profi módon popsit rázni, ugyanis profi módon tud twerkelni.
Én amúgy jó táncos vagyok, meg élvezem szeretem nagyon, azt gondolom, hogy nagyon jó lenne nekem ez a műsor. Twerkelnék egyet a táncparketten!
– mondta nevetve Dorina.
Séfek séfe Dorina arra a kérdésre, hogy kivel táncolna szívesen a műsorban olyan választ adott, amitől mindenkinek leesett az álla.
Nótár Maryvel táncolnék szívesen. Eljárnánk együtt egy cigány táncot, igaz Mary biztos, hogy lekörözne engem
– mesélte követőinek Dorina, aki úgy látszik nincs teljesen tisztában a Dancing with the Stars műsorral, hiszen nem profi táncos-párt választott magának.
Séfek séfe Dorina zárásként elmesélte, hogy tele van tervekkel és nyitott az új kihívásokra, de a jövőben sem hanyagolja el a követőit, hiszen ők már nagyon régóta támogatják őt. Ha pedig jönne egy kecsegtető televíziós felkérés, arra biztosan igent fog mondani.
