Megálmodta a saját agydaganatát a Marvel sztárja

Eddig összesen 4 alkalommal jelölték Oscar-díjra a Marvel-filmek Hulkját, Mark Ruffalót, aki most is izgulhat, ugyanis olyan jó munkát végzett a Szegény párák című alkotásban, hogy idén is esélyes lett a sokak által áhított arany szobrocskára – de jelenleg nem emiatt cikkezik róla a világsajtó, hanem valami jóval hátborzongatóbb dolog miatt.

Mark Ruffalo / Fotó: AFP

Mark Ruffalo állítólag még 2000 környékén azt álmodta, hogy agydaganata van. Valami azt súgta neki, hogy ez nem csupán egy álom volt, hanem tény, ezért az aktuális filmje forgatásán megemlítette ezt az orvosnak. A doki megnyugtatta őt, majd még aznap délután elvitte egy komolyabb vizsgálatra, hogy kiderüljön, kell-e aggódnia a színésznek.

Még a doktor is meglepődött, de kiderült, hogy Mark Ruffalo rémálma valódi volt, ugyanis egy golflabda nagyságú tumort találtak az agyában.

Az agydaganat jóindulatú volt, de Mark Ruffalo nem akarta elmondani az éppen várandós feleségének a dolgot, hiszen nem akarta felzaklatni őt. A gyermekük születése után árulta csak el neki a szörnyű hírt, mire a nő először azt hitte, hogy csak viccel, majd zokogásban tört ki, és azt mondta:

Mindig tudtam, hogy fiatalon fogsz meghalni.

Mark Ruffalo szerencsére már jól van, jelenleg is több projektre készül, közben pedig minden bizonnyal izgul, hogy vajon idén összejön-e neki az Oscar-díj.