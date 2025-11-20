Kvíz: kitalálod, hol állnak ezek a kilátók? Csak az igazi túrázók találják el mindet

Varázslatos érzés, amikor egy túra végén felérsz a hegytetőre, majd az ott magasodó kilátóból kitekintve a lábad előtt hever az egész táj. Egyszerre látod a völgyeket, a falvakat, a folyókat és a távoli dombokat, és úgy érzed, megérte minden lépés. Magyarország szerencsére tele van ilyen helyekkel: fából, kőből vagy acélból készült tornyokkal, amelyek mind más arcát mutatják az országnak. Ha szeretsz túrázni és gyönyörködni a panorámában, ezt a kvízt nagyon fogod szeretni!

Varázslatos érzés, amikor egy túra végén egy kilátó tetején állva a lábunk előtt hever a táj / Fotó: Komka Péter / MTI

Kilátó-kvíz: teszteld tudásod a legvarázslatosabb hazai kilátókról

Akár a Balaton körül túrázol, akár a Mátra csúcsaira kapaszkodsz fel, biztosan találsz egy olyan kilátót, ahonnan a panoráma teljességgel lenyűgöz majd. Az alábbi kvíz kérdései között akadnak ismert helyek, de kevésbé ismert, eldugott gyöngyszemek is, ahol csak a madarak és a szél lesz a társaságod. Ezek a tornyok remek fotóhelyszínek is, tökéletesek hétvégi kiránduláshoz, családi programhoz vagy egy kis feltöltődéshez.

Itt a lehetőség, hogy játékosan próbára tedd magad: felismered, hol állnak hazánk legszebb kilátói? Teszteld a tudásod kvízünkkel, és közben fedezz fel új helyeket, ahova érdemes ellátogatni.