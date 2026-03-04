Szigorodó ellenőrzések és milliós bírságok: mire figyeljünk a külföldi autóvezetés során?

A közlekedésbiztonsági előírások tekintetében Magyarország a világ egyik legszigorúbb állama, ahol a 0,00%-os véralkoholszint az irányadó. Aki azonban átlépi a határt, azt tapasztalhatja, hogy a környező országok engedékenyebbnek tűnő határértékei mögött kíméletlen szankciórendszer húzódik meg. Ittas vezetés esetén a liberálisabbnak gondolt nyugat-európai államokban a büntetések mértéke gyakran a magyarországi összegek többszörösére rúg, különösen a visszaeső elkövetők vagy a kezdő vezetők esetében.

Az ittas vezetés mindenütt hatalmas összegű bírságokat és szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Zéró tolerancia: Magyarország mellett számos országban, például Csehországban és Romániában a legcsekélyebb alkoholfogyasztás is tilos vezetés előtt.

Milliós bírságok: Ausztriában és Horvátországban a határérték túllépése akár kétmillió forintos büntetést és azonnali jogosítványbevonást vonhat maga után.

Bérlési kockázat: ittas vezetés esetén az autóbérlési biztosítások érvénytelenné válnak, így a sofőr saját vagyonával felel minden okozott kárért.

Az ittas vezetés globális szabályozása és a zéró tolerancia

A nemzetközi gyakorlat két fő irányvonalat követ ittas vezetés esetén. Az egyik csoportba azok az országok tartoznak, ahol teljes alkoholtilalom van érvényben minden sofőr számára. Ebben a körben Magyarország mellett olyan államokat találunk, mint Csehország, Románia, Szlovákia vagy éppen Brazília és Vietnam. Ezeken a területeken a legcsekélyebb alkoholfogyasztás is azonnali jogi következményekkel, bírsággal vagy a jogosítvány helyszíni bevonásával jár.

A másik megközelítés egy minimális, általában 0,05%-os (0,5 ezrelékes) limitet engedélyez. Ez a gyakorlat érvényes például Ausztriában, Olaszországban és Horvátországban is. Fontos azonban megérteni, hogy ez a határ nem bátorítás az ivásra, hanem egyfajta technikai hibahatár. Az egyéni anyagcsere, a testsúly, az elfogyasztott étel mennyisége és a fáradtság mértéke miatt kiszámíthatatlan, hogy egyetlen pohár ital mikor lépi át a megengedett küszöböt.

Ausztria és a jövedelemalapú büntetések

A szomszédos Ausztriában a szabályozás kettős képet mutat. Miközben az általános határérték 0,5 ezrelék, a hivatásos sofőrök és a két évnél frissebb jogosítvánnyal rendelkezők számára a limit 0,1 ezrelékre csökken. Az osztrák hatóságok a pénzbüntetéseket tekintve a legszigorúbbak közé tartoznak: a bírság alsó határa 300 000 forintnak megfelelő euró felett kezdődik, de súlyosabb esetben vagy ismételt elkövetésnél a számla a 2,2 millió forintot is elérheti. Bizonyos észak-európai országokban, például Norvégiában vagy Svédországban, a büntetés összegét a vétkes sofőr havi jövedelméhez kötik, így ott elméleti felső határ nincs is.