Felismered a magyar várakat? A legtöbben már a harmadiknál elakadnak – Kvíz

Magyarország tele van gyönyörű várakkal. Ezek az épületek mesélnek a történelemről, nem mellesleg remek kirándulóhelyek is. A legtöbbjük egy-egy hegy tetején magasodik, némelyik korhűen felújítva, mások romokban, de magával ragadó hangulattal. Tedd próbára ismereteidet és tudd meg, te mennyire ismered a magyar várakat! Következzen egy kvíz magyar várakról!

Kvízünkben a magyar várakról tesztelheted a tudásod.

Fotó: Sandra Foyt / Shutterstock

Történelmi várak kvíz

Hazánkban számos középkori erődítmény található, amelyet érdemes felkeresni, hiszen mind a történelmünk tanúi. Némelyikhez legendák kapcsolódnak, van, amelyik a török időket is túlélte, de a történelem viharai végül megtépázták. Most kiderül, te mennyire ismered ezeket a híres várakat! Felismered azokat egy fotóról? Vigyázz, nem lesz könnyű, a legtöbben már a harmadik kép láttán elbizonytalanodnak! Lássuk, neked hogy sikerül a kvíz!