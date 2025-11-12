Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Kvízben szereplő kép a Sümegi várról

Felismered a magyar várakat? A legtöbben már a harmadiknál elakadnak – Kvíz

történelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 09:45
magyar várakkvíz
Felismered a magyar várakat kép alapján? Teszteld magad ezzel a kvízzel és derítsd ki, mennyire vagy otthon a hazai történelem világában!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Magyarország tele van gyönyörű várakkal. Ezek az épületek mesélnek a történelemről, nem mellesleg remek kirándulóhelyek is. A legtöbbjük egy-egy hegy tetején magasodik, némelyik korhűen felújítva, mások romokban, de magával ragadó hangulattal. Tedd próbára ismereteidet és tudd meg, te mennyire ismered a magyar várakat! Következzen egy kvíz magyar várakról!

Kvízben szereplő magyar vár romjai
Kvízünkben a magyar várakról tesztelheted a tudásod.
Fotó: Sandra Foyt /  Shutterstock 

Történelmi várak kvíz 

Hazánkban számos középkori erődítmény található, amelyet érdemes felkeresni, hiszen mind a történelmünk tanúi. Némelyikhez legendák kapcsolódnak, van, amelyik a török időket is túlélte, de a történelem viharai végül megtépázták. Most kiderül, te mennyire ismered ezeket a híres várakat! Felismered azokat egy fotóról? Vigyázz, nem lesz könnyű, a legtöbben már a harmadik kép láttán elbizonytalanodnak! Lássuk, neked hogy sikerül a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik vár látható a képen?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
