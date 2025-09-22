Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Budapest magyar városi címerekről szóló kvízben szereplő oroszlános címere egy borítékon

Te felismered a magyar városokat csupán a címerükről? Teszteld a tudásod kvízünkben

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 15:00
magyar városcímer
Te felismered a híres magyar városok címereit? Ebből a kvízből kiderül!
Simon Benedek
A szerző cikkei

Te felismered a főváros gótikus, vörös színű címerpajzsát? Rájössz, hogy melyik koronázóvárosunk címerét díszíti a magyar Szent Korona? Ebben a magyar városok címereiről szóló kvízben nem lesz könnyű dolgod: fotók alapján kell kiválasztanod a jó megfejtést három-három válaszlehetőség közül. Neked sikerül legalább a kérdések felére helyesen válaszolni? Most kiderül!

Egy kvízünkben szereplő város címerét viselő zászló
Kvízünkben a magyar városok címereiről tesztelheted a tudásod.
Fotó: Baloncici

Kvíz: te mennyire ismered a magyar városok címereit?

Sokan nem is gondolnák, hogy néha a legkisebb településeknek is igazán díszes és impozáns címere van. Habár nehéz felismerni a különböző magyar városok jelképeit, azokat általában az adott helyek jellegzetességei ihlették, amely információ segítségedre lehet az alábbi kvíz kitöltésében. Itt az ideje, hogy leteszteld, mennyire vagy jártas a címerek világában. Töltsd ki címerkvízünket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik város címere látható a képen?

Íme egy videó Magyarország címereiről:

Ezeket a kvízeket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu