Te felismered a magyar városokat csupán a címerükről? Teszteld a tudásod kvízünkben

Te felismered a főváros gótikus, vörös színű címerpajzsát? Rájössz, hogy melyik koronázóvárosunk címerét díszíti a magyar Szent Korona? Ebben a magyar városok címereiről szóló kvízben nem lesz könnyű dolgod: fotók alapján kell kiválasztanod a jó megfejtést három-három válaszlehetőség közül. Neked sikerül legalább a kérdések felére helyesen válaszolni? Most kiderül!

Kvízünkben a magyar városok címereiről tesztelheted a tudásod.

Fotó: Baloncici

Kvíz: te mennyire ismered a magyar városok címereit?

Sokan nem is gondolnák, hogy néha a legkisebb településeknek is igazán díszes és impozáns címere van. Habár nehéz felismerni a különböző magyar városok jelképeit, azokat általában az adott helyek jellegzetességei ihlették, amely információ segítségedre lehet az alábbi kvíz kitöltésében. Itt az ideje, hogy leteszteld, mennyire vagy jártas a címerek világában. Töltsd ki címerkvízünket!