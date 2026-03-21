Melyik magyar költő tollából származik az idézet? A kvízből kiderül, mennyire vagy művelt

Neked mennyire rémlenek Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály vagy éppen Ady Endre versei? Fel tudnál tőlük idézni egy-egy ikonikus sort? Ha úgy gondolod, hogy egy irodalmár veszett el benned, és nincs olyan kérdés, ami kifoghatna rajtad, akkor ez a kvíz neked szól!
Egy szép költemény pillanatok alatt a szívünkbe lophatja magát, a magyar irodalom pedig tele van szebbnél szebb alkotásokkal, amelyek egyszerre érintenek meg és gondolkodtatnak el. Azonban a versek ismerete nemcsak lelki feltöltődést nyújt, hanem műveltebbé is tesz. Általuk ugyanis olyan kifejezéseket, szófordulatokat és szóképeket sajátíthatunk el, amelyek növelik a szókincsünket, finomhangolják a kifejezőkészségünket, kreatív gondolkodásra sarkallnak, és pozitívan hatnak az érzelmi intelligenciára is.
Bár sajnos manapság már egyre kevesebben olvasnak verseket, egy-egy híres sor még ma is felbukkan egy Facebook-kép vagy egy Instagram-poszt alatt. De vajon mennyire emlékszel a magyar költők leghíresebb verseire? Szerinted felismernéd, kitől származik az idézet? Töltsd ki ezt az irodalmi kvízt, és tudd meg, mennyire vagy művelt!
Március 21-én ünneplik a költészet világnapját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet e művészeti ág jelentőségére. Ez a nap korábban október 15-ére esett, Vergilius római epikus költő születésnapjára, azonban a dátumot az UNESCO 1999-ben megváltoztatta.
Az alábbi videóban Latinovits Zoltán előadásában hallhatod József Attila Kész a leltár című versét:
