SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Leona, Titusz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Műveltségi kvíz: kitől származnak ezek a híres idézetek? Zseni vagy, ha tudod mindre a választ

Műveltségi kvíz: kitől származnak ezek a híres idézetek? Zseni vagy, ha tudod mindre a választ

idézetek
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 14:30 / FRISSÍTÉS: 2026. január 04. 14:58
Híres emberekkvíz
„Pedig olyan ismerős!” Szoktuk mondani mikor meghallunk vagy olvasunk egy-egy híres idézetet. Töltsd ki a kvízt és kiderül, mennyire vagy otthon a híres idézetekben!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Hoztunk egy izgalmas kvízt, amiben híres idézeteket találsz. Párosítsd össze a sztárokat a mondataikkal és közben szórakozz egy jót! Induljon a kvíz!

Könyvek és egy alma az asztalon, töltsd ki a műveltségi kvízünket.
Műveltségi kvíz: kitől származnak ezek a híres idézetek? Zseni vagy, ha tudod mindre a választ.
Fotó: 123RF
  • Híres emberek idézetei, amiket érdemes megismerned.
  • Ha sikerül hibátlanul kitöltened, akkor igazán művelt vagy.
  • Idézetek, Mairlyn Monroe-tól, Coco Chanel-től és már hírességektől.

Műveltségi kvíz: kitől származnak ezek a híres idézetek? 

Vajon melyik idézet származik Marilyn Monroe-tól? Töltsd ki a híres idézetek tesztünket és frissítsd fel a tudásod! Coco Chanel, Winston Churchill vagy épp Abraham Lincoln szavait idézzük? Ezeket az életbölcsességeket érdemes megismerned. Ezek nem pátoszos, elvont idézetek, hanem olyan fontos mondatok, amik neked is segíthetnek eligazodni az életben. Bár ez a műveltségi kvíz csak keveseknek sikerül hibátlanul, ha te is köztük vagy, akkor gratulálunk, igazán művelt vagy! Teszteld a tudásod! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki mondta: „A legszebb szín a világon az, amelyik jól mutat rajtad.”

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu