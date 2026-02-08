Műveltebb vagy az átlagnál? Ez a Móra Ferenc-kvíz még a tanárokat is megizzasztja

Mennyire emlékszel Móra Ferenc leghíresebb ifjúsági regényére? Fel tudod idézni a legkedvesebb gyerekversének sorait? Ha úgy gondolod, hogy nagyon jól ismered az író műveit, ez a műveltségi kvíz neked lett kitalálva!

Egy nosztalgikus irodalmi kvízzel készültünk neked!

Fotó: Shutterstock

Móra Ferenc a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja.

Az író gyermekkora nagy hatást gyakorolt a műveire.

Ebből a kvízből megtudhatod, mennyire vagy művelt.

Nosztalgikus Móra Ferenc irodalmi kvíz: most kiderül, mennyire vagy művelt!

Móra Ferenc neve hallatán sokaknak az iskolapad jut eszébe, pedig élete jóval izgalmasabb volt, mint gondolnánk. Az író, költő, újságíró, régész és muzeológus életét végigkísérték gyermekkorának meghatározó élményei, alkotásaiban pedig gyakran került fókuszba a természet, a gyerekek és a kiszolgáltatott helyzetben élő emberek.

Az író mély üzenetet hordozó műveinek köszönhetően a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjává vált, akinek az alkotásaiból a mai napig idéznek. De vajon mennyire ismered Móra Ferenc műveit? Töltsd ki ezt a nosztalgikus irodalmi kvízt!