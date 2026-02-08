Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Műveltségi kvízhez papír és toll, amit az írók használtak régen.

Műveltebb vagy az átlagnál? Ez a Móra Ferenc-kvíz még a tanárokat is megizzasztja

író
Úgy gondolod, hogy ismered a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakját? Ha igazán műveltnek tartod magad, akkor ne menj sehova, ugyanis Móra Ferenc halálának évfordulóján egy nem mindennapi irodalmi kvízzel készültünk!
Mennyire emlékszel Móra Ferenc leghíresebb ifjúsági regényére? Fel tudod idézni a legkedvesebb gyerekversének sorait? Ha úgy gondolod, hogy nagyon jól ismered az író műveit, ez a műveltségi kvíz neked lett kitalálva!

Irodalmi kvíz, toll és füzet.
Egy nosztalgikus irodalmi kvízzel készültünk neked!
  • Móra Ferenc a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja.
  • Az író gyermekkora nagy hatást gyakorolt a műveire.
  • Ebből a kvízből megtudhatod, mennyire vagy művelt.

Nosztalgikus Móra Ferenc irodalmi kvíz: most kiderül, mennyire vagy művelt!

Móra Ferenc neve hallatán sokaknak az iskolapad jut eszébe, pedig élete jóval izgalmasabb volt, mint gondolnánk. Az író, költő, újságíró, régész és muzeológus életét végigkísérték gyermekkorának meghatározó élményei, alkotásaiban pedig gyakran került fókuszba a természet, a gyerekek és a kiszolgáltatott helyzetben élő emberek.

Az író mély üzenetet hordozó műveinek köszönhetően a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjává vált, akinek az alkotásaiból a mai napig idéznek. De vajon mennyire ismered Móra Ferenc műveit? Töltsd ki ezt a nosztalgikus irodalmi kvízt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik verset írta Móra Ferenc?

Az alábbi videóban Móra Ferenc A cinege cipője című gyerekversét hallgathatod meg:

