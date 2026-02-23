Irodalmi kvíz: ismered a híres írók teljes nevét?

Ez az irodalmi kvíz csak az igazán művelteknek sikerül hibátlanul.

A kvízben 10 író keresztnevét adjuk meg, a vezetéknevüket már neked kell kitalálnod.

A cikkben néhány érdekességet is megosztunk a híres írókról.

A könyvek címeire általában jobban emlékszünk, mint azok íróira. A következő kvízzel most felfrissítheted a memóriád és felidézheted a híres írók teljes neveit!

Irodalmi kvízünkben arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a híres írok teljes neveit.

Fotó: aluxum

Irodalmi kvíz: te ismered a híres írók teljes nevét?

Mielőtt belevágnánk az irodalmi kvízbe, következzen pár érdekesség:

James Joyce ír költő sosem tért vissza Írországba a 30. születésnapja után – habár egész életében vágyott rá, még édesapja temetésére sem ment haza.

Toni Morrison irodalmi Nobel-díjas amerikai írónő csak a harmincas évei közepén kezdett el komolyan írni egy írócsoporttal, így alakult ki későbbi műveinek alapja.

Vladimir Nabokov orosz-amerikai író sokáig nem élhetett íróként, hanem tanárként, teniszedzőként és korrepetítorként dolgozott, mielőtt megélhetését az írás biztosította volna.

Franz Kafka csehországi születésű zsidó író sosem fejezte be egyetlen regényét sem; barátja, Max Brod adta ki és rendezte regényformába a szrező írásait annak halála után.

Most, hogy túl vagyunk a bemelegítésen, következzen a kvíz!