Kőkemény irodalmi kvíz csak a legműveltebbeknek: mennyire emlékszel Az ember tragédiájának részleteire?

Ma 203 éve, január 20-án született a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja: Madách Imre, Az ember tragédiájának írója. Teszteld tudásodat irodalmi kvízünkkel! Te mennyire emlékszel még a gimnáziumi kötelező olvasmányra? Most minden kiderül!
Madách Imre 1823. január 20-án született Alsósztregován. A magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja, költő, ügyvéd, politikus. Életművének súlypontja egyetlen műre koncentrálódik: Az ember tragédiájára.
Az ember tragédiája 1862-ben jelent meg. A drámai költemény a bibliai teremtéstörténettől indul, és az emberiség történelmi korszakain vezeti végig az első ember, Ádám és társa, Éva alakját.
Az ember tragédiája a magyar drámairodalom egyik legismertebb műve, és az elmúlt több mint 150 évben a legtöbbször színpadra állított magyar drámai alkotások közé tartozik. Számos nyelvre lefordították, és a hazai színházak mellett a külföldiek műsorán is állandó helyet foglal el.
A mű a magyar kultúra alapjaiba véste magát. Idézetei a legismertebb magyar irodalmi sorok közé tartoznak.
A tragédia megítélése nem volt mindig egysíkúan pozitív. A kommunizmus időszakában ideológiai okokból támadták, különösen a falanszter-szín értelmezése miatt. A mű azonban ennek ellenére sem szorult ki az irodalmi kánon sűrűjéből, az oktatási és színházi gyakorlatból.
Készen állsz ara, hogy próbára tedd a tudásodat? Akkor irány a legújabb irodalmi kvíz! Felkészültél? Sok sikert!
Kattints a videóra, és nézd meg Jankovics Marcell: Az ember tragédiája című dráma filmváltozatát:
