Kőkemény irodalmi kvíz csak a legműveltebbeknek: mennyire emlékszel Az ember tragédiájának részleteire?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 18:30
Most tényleg átlagon felüli memóriára és kiemelkedő műveltségre lesz szükséged a hibátlan eredményhez. Válaszolj az alábbi kőkemény irodalmi kvíz kérdéseire, és ellenőrizd, mi mindenre emlékszel még Az ember tragédiájából!
Ripszám Boglárka
Ma 203 éve, január 20-án született a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja: Madách Imre, Az ember tragédiájának írója. Teszteld tudásodat irodalmi kvízünkkel! Te mennyire emlékszel még a gimnáziumi kötelező olvasmányra? Most minden kiderül!

Irodalmi kvíz, Madách Imre - Az ember tragédiája című művéből.
Irodalmi kvíz: mennyire emlékszel Az ember tragédiája című dráma részleteire?
Fotó: Hegedus Márta / Magyar Nemzet
  • Január 20. Madách Imre születésnapjának évfordulója.
  • Az ember tragédiája a magyar irodalom példátlan alkotásává vált.
  • Irodalmi kvízünk segítségével most ellenőrizheted tudásodat a műről.

Isten éltesse Madách Imrét!

Madách Imre 1823. január 20-án született Alsósztregován. A magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja, költő, ügyvéd, politikus. Életművének súlypontja egyetlen műre koncentrálódik: Az ember tragédiájára.

Az ember tragédiája

Az ember tragédiája 1862-ben jelent meg. A drámai költemény a bibliai teremtéstörténettől indul, és az emberiség történelmi korszakain vezeti végig az első ember, Ádám és társa, Éva alakját.

Az ember tragédiája a magyar drámairodalom egyik legismertebb műve, és az elmúlt több mint 150 évben a legtöbbször színpadra állított magyar drámai alkotások közé tartozik. Számos nyelvre lefordították, és a hazai színházak mellett a külföldiek műsorán is állandó helyet foglal el.

„Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!”

A mű a magyar kultúra alapjaiba véste magát. Idézetei a legismertebb magyar irodalmi sorok közé tartoznak.

Tudtad?

A tragédia megítélése nem volt mindig egysíkúan pozitív. A kommunizmus időszakában ideológiai okokból támadták, különösen a falanszter-szín értelmezése miatt. A mű azonban ennek ellenére sem szorult ki az irodalmi kánon sűrűjéből, az oktatási és színházi gyakorlatból.

Irodalmi kvíz: mi mindenre emlékszel még Az ember tragédiájából?

Készen állsz ara, hogy próbára tedd a tudásodat? Akkor irány a legújabb irodalmi kvíz! Felkészültél? Sok sikert!

Ki Ádám állandó kísérője és vitapartnere a mű során?

