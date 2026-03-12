„Ennyi törődést igazán érdemelnek az elhunytak” – különös hobbit talált magának Attila, a sírkertek láthatatlan angyala

Amíg mások plázákba vagy parkba járnak kikapcsolódni, Táborosi Attila inkább a sírok között sétál, hogy kipécézze, épp melyik emlékhelynek van szüksége az ő óvó munkájára. A 43 éves férfi főállásban statiszta, szabadidejében viszont a síremlékek őrzője, aki árgus szemmel figyeli, épp hol van szükség rá. Borostyánnal, gazzal is megküzd, ha kell, rendbe teszi az elhanyagolt sírokat a köztemetőkben.

Attila elhanyagolt sírokat gondoz a köztemetőkben / Fotó: Beküldött fotó

Miért gondozza az elhanyagolt sírokat a köztemetőkben?

Sokan felkapják a fejüket, ha Attila hobbiját meghallják. Nem is csoda, hiszen meglehetősen szokatlan: a budapesti temetőket járja. 2022-ben kezdődött a különös késztetés, hogy rendbe tegye azokat a sírokat, amelyekről mások már elfeledkeztek.

- Szeretek temetőkbe járni, mert csönd van és nyugalom, az elhagyatottabb részeken meg pláne. Sok az elhanyagolt, begazosodott sír, azokat kipucolom. Fel lehet fogni kerti munkának is, de ennek talán több értelme van. Azért csinálom, mert más nem csinálja – válaszolt Attila a Borsnak arra a kérdésére, mi hajtja, amikor ezt a különös hobbit űzi.

A sírgondozás azért is fontos számára, mert úgy érzi, ezzel a múltat is ápolhatja.

Szeretem, ha rendben vannak a dolgok. A temetőben egyedül vagyok, senki nem szól bele, hogyan csinálom, senki nem kezd beleokoskodni. Ennyi törődést pedig igazán érdemelnek az elhunytak. Egy sír végül is az adott ember emlékműve. Fontos, hogy fennmaradjon!

– mutatott rá.

Hetente akár többször is kilátogat a fővárosi temetőkbe,

így a Rákospalotai,

a Rákoskeresztúri,

és a Kerepesi úti köztemető

térképe is szinte a fejében van. Az ösztöne viszi őt, amikor elindul egy-egy temetőben – gazos, bozótos sírokat kutat, olyanokat, amiket a természet elkezdett visszavenni. Amikor elkezdi rendbe tenni, nem zavarja, hogy ezt senki nem köszöni meg, mások, a hozzátartozók erről nem tudnak, a munkája eredményét esetleg nem is látják, a sírkertek láthatatlan angyala ő.

Ezt a sírt teljesen belepte a borostyán. Attila kiszabadította, rendbe tette, virágot is helyezett rá / Fotó: Beküldött fotó

Borotvahab, penge és kitartás

Attila nem kertel: izzasztó munka egy-egy sírhely gondozása. A benőtt, vad növényzet eltávolításához komoly felszerelés kell. A gazoláshoz kesztyű, drótszivacs, kis kefe, zsebfűrész, gereblye és metszőolló is szükséges. A sírkövekhez borotvahabot is bevet, egy vékony pengével.

A borotvahabbal a sírfeliratot lehet rendbe tenni. Arra jó, hogy amikor olvashatatlan a sírfelirat és porlik a kő, mert gyenge mészkő vagy műkő, nem lehet sikálni, mert elveszne a felirat, ilyenkor kenek rá borotvahabot és olvashatóvá válik. Ha nincs hab, akkor egy marék falevéllel dörzsölöm át

– avat be a praktikáiba.