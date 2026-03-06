Hoppá: Bizonyítéka van egy a tudósnak arra, hogy egy szimulációban élünk?

Már a 90-es évek végén megjelent filmek, mint a Mátrix és a Truman-show előtt is a tudósok valószínűleg azon gondolkodtak, hogy vajon minden olyan valóságos-e, mint amilyennek látszik, vagy tényleg egy szimulációban élünk.

Bizonyítékot talált egy tudós arra, hogy valóban szimulációban élünk. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Tényleg egy szimulációban élünk?

Ahogy a saját technológiánk is fejlődik, az az elképzelés, hogy egy realisztikus világot teremtsünk valaki másnak, már nem is tűnik annyira valószínűtlennek.

Neil DeGrasse Tyson amerikai asztrofizikus korábban azt állította, hogy mivel még nem rendelkezünk a világegyetem-szimuláció létrehozására alkalmas technológiával, valószínűbb, hogy egy fejlettebb civilizáció által generált világban élünk. Azonban most a Portsmouth-i Egyetem egyik tudósa azt állítja, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy valóban egy szimulációban élünk.

Melvin Vopson azt a lehetőséget vizsgálja, hogy a világ inkább digitális, mint isteni vagy tudományos alkotás.

A fizikában vannak olyan törvények, amelyek mindent irányítanak, ami az univerzumban történik, például azt, hogyan mozognak a tárgyak, hogyan áramlik az energia és így tovább. Minden a fizika törvényein alapul. Az egyik legerőteljesebb törvény a termodinamika második főtétele, amely kimondja, hogy az entrópia, egy izolált rendszer rendezetlenségének mértéke, csak növekedhet vagy változatlan maradhat, de soha nem csökken

- írta 2022-ben.

Vopson azonban azt állítja, hogy az információs rendszerek közvetlenül ellentétesek ezzel a törvénnyel, mivel néha állandó marad, de néha egy minimális értékre csökken. Azt gondolja, hogy mindez arra utal, hogy szükség van egy másik entrópiára, vagy termodinamikai mennyiségre, amely lehetővé teszi, hogy az univerzum állandó legyen, és ne süllyedjen teljes káoszba.

Tudjuk, hogy az univerzum hőveszteség vagy -nyereség nélkül tágul, ami megköveteli, hogy az univerzum teljes entrópiája állandó legyen. A termodinamikából azonban azt is tudjuk, hogy az entrópia mindig növekszik. Azt állítom, hogy ez azt mutatja, hogy kell lennie egy másik entrópiának, egy információsnak, amely ellensúlyozza a növekedést

- magyarázta a kutató.