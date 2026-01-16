Kőkemény műveltségi kvíz: felismered a magyar irodalom legnagyobb alakjait a portréjuk alapján?

Az iskolapadban ülve számtalan memoritert, verset, címet és megannyi évszámot tanultunk meg, de vajon az arcok is megmaradtak az emlékezetedben? Teszteld a tudásodat ezzel a kőkemény műveltségi kvízzel, és derítsd ki, te is a legműveltebb magyarok közé tartozol-e!

Műveltségi kvíz: felismered a magyar írókat és költőket a portréjuk alapján? / Fotó: MOSTOVYE / 123RF

A magyar irodalomtörténet ikonikus neveit sokan ismerik, de arcukat már kevesebben.

Híres íróink és költőink is olyan hétköznapi életet éltek, akárcsak mi: szórakoztak, alkottak, szerettek.

Irodalmi kvízünkből most kiderül, felismered-e arcukat egyetlen kép alapján.

A magyar irodalom nagyjai egy helyen

A magyar irodalomtörténet legfontosabb neveit könnyen felsoroljuk. A híres verssorokból, regénycímekből és kötelező olvasmányokból is sok minden dereng még emlékezetünkben. Azonban a nevekhez arcot társítani már nehezebb dió. Pedig legnagyobb irodalmáraink is hús-vér emberek voltak, és életük is hasonlóan kalandos, izgalmas, olykor tragikus volt, mint bármelyikünké.

Tudtad például, hogy Petőfi 19 évesen, álnéven mutatkozott be Vörösmarty Mihálynak, hogy őszinte kritikát kaphasson verseiről? Azt, hogy bár Arany Jánost szinte a szemérmesség jelképének tartjuk, életében számos erotikus hangvételű költeményt is írt, amelyeket sosem tett közzé? Ady Endre pedig debreceni évei alatt kipróbálta a labdarúgást, sőt a város első futballcsapatának tagja is volt.

Műveltségi kvíz: felismered a magyar irodalom legnagyobb alakjait portréjuk alapján?

Műveiket ismered, de arcot is tudsz társítani a nevek mellé? Válaszolj a kvíz kérdéseire, és kiderül!