Műveltségi kvíz: tudod mit jelentenek ezek a régi magyar szavak? – 10-ből 7-en elbuknak

Régi szavak, régi idők és mégis, valahol bennünk élnek tovább. Vannak kifejezések, amelyeket ma már legfeljebb a nagyszülőktől hallunk, vagy egy regényben csípjük el őket. De attól, hogy nem használjuk ezeket a régi magyar szavakat, még nagyon is létezőek. Sőt, gyakran találóbbak, színesebbek, mint a mai szóhasználatunk. Ez a műveltségi kvíz egy időutazás a magyar nyelvben.
Igaz, hogy a nagyi szótárából szaladtak elő ezek a kifejezések, de hidd el, még ma is előfordulhatnak egy-egy beszélgetésben. Főleg, ha egy idősebb rokon használja ezeket. Lássuk, hány szónak találod el a jelentését! Tudod például, mi az az elemózsia? El tudod képzelni, mit jelent az, ha valaki lumpol? Vagy milyen rokonod a napam? Tíz kérdés, tíz szó és egy kis nosztalgia azoknak, akik már hallották ezeket a kifejezéseket. Teszteld magad, hány régies szó jelentését ismered fel és ha tetszik, küldd tovább ezt a kvízt anyunak vagy a nagyinak is. Ők lehet, hogy mindet tudják!
További izgalmas és érdekes kvíz kérdésekért kattints az alábbi videóra:
Ezeket a kvízeket kitöltötted már?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.