Műveltségi kvíz: tudod mit jelentenek ezek a régi magyar szavak? – 10-ből 7-en elbuknak

Régi szavak, régi idők és mégis, valahol bennünk élnek tovább. Vannak kifejezések, amelyeket ma már legfeljebb a nagyszülőktől hallunk, vagy egy regényben csípjük el őket. De attól, hogy nem használjuk ezeket a régi magyar szavakat, még nagyon is létezőek. Sőt, gyakran találóbbak, színesebbek, mint a mai szóhasználatunk. Ez a műveltségi kvíz egy időutazás a magyar nyelvben.

Kőkemény műveltségi kvíz: tudod, mi a sezlon, és mi a sublót? / Fotó: KinoMasterskaya / Shutterstock

Igaz, hogy a nagyi szótárából szaladtak elő ezek a kifejezések, de hidd el, még ma is előfordulhatnak egy-egy beszélgetésben. Főleg, ha egy idősebb rokon használja ezeket. Lássuk, hány szónak találod el a jelentését! Tudod például, mi az az elemózsia? El tudod képzelni, mit jelent az, ha valaki lumpol? Vagy milyen rokonod a napam? Tíz kérdés, tíz szó és egy kis nosztalgia azoknak, akik már hallották ezeket a kifejezéseket. Teszteld magad, hány régies szó jelentését ismered fel és ha tetszik, küldd tovább ezt a kvízt anyunak vagy a nagyinak is. Ők lehet, hogy mindet tudják!