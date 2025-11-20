Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Műveltségi kvíz: tudod mit jelentenek ezek a régi magyar szavak? – 10-ből 7-en elbuknak

magyar nyelv
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 18:30
tesztszavakkvíz
Zokon veszed, ha valaki nem tudja, mi az a paksaméta, netán gyanús suskus folyik körülötted? Itt az idő, hogy kiderítsd ezzel a műveltségi kvízzel, mennyire vagy otthon a régi magyar szavak világában! Felkészültél?
Régi szavak, régi idők és mégis, valahol bennünk élnek tovább. Vannak kifejezések, amelyeket ma már legfeljebb a nagyszülőktől hallunk, vagy egy regényben csípjük el őket. De attól, hogy nem használjuk ezeket a régi magyar szavakat, még nagyon is létezőek. Sőt, gyakran találóbbak, színesebbek, mint a mai szóhasználatunk. Ez a műveltségi kvíz egy időutazás a magyar nyelvben.

kvízt töltő férfi
Kőkemény műveltségi kvíz: tudod, mi a sezlon, és mi a sublót? / Fotó: KinoMasterskaya /  Shutterstock 

Műveltségi kvíz: 10 kőkemény kérdés, amire illik tudni a választ

Igaz, hogy a nagyi szótárából szaladtak elő ezek a kifejezések, de hidd el, még ma is előfordulhatnak egy-egy beszélgetésben. Főleg, ha egy idősebb rokon használja ezeket. Lássuk, hány szónak találod el a jelentését! Tudod például, mi az az elemózsia? El tudod képzelni, mit jelent az, ha valaki lumpol? Vagy milyen rokonod a napam? Tíz kérdés, tíz szó és egy kis nosztalgia azoknak, akik már hallották ezeket a kifejezéseket. Teszteld magad, hány régies szó jelentését ismered fel és ha tetszik, küldd tovább ezt a kvízt anyunak vagy a nagyinak is. Ők lehet, hogy mindet tudják!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mit jelent az, hogy aprehendál?

