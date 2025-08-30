Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Régi falusi szavak kvíze: 10-ből alig 2-en emlékeznek ezekre a kifejezésekre – Neked menni fog?

magyar nyelv
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 20:45
Mennyire ismered a legkacifántosabb falusi szavak egykori jelentését, amelyek egykor a mindennapi társalgás részét képezte? Merülj el a magyar nyelv múltjában, és teszteld az alábbi kvízben, mennyire ismered a régi, ma már alig használt szavakat és kifejezéseket! Felkészültél?
Antalfi Krisztina
Kvízünkkel ezúttal egy izgalmas időutazásra hívunk: letesztelheted a szókincsed és kiderítheted, mennyire emlékszel még azokra a régies szavakra, amelyeket a nagyszüleink még nap mint nap használtak, mára viszont szinte teljesen kikoptak a köztudatból. Ezek a kifejezések a régi időkben még a mindennapok részét képzeték, ma viszont leginkább csak népmesékben, irodalmi művekben találkozhatunk velük.

kvíz, hagyományos magyar népviseletes baba ünnepi piros–fehér–zöld viseletben
Kvíz: most kiderül mennyire vagy otthon a magyar nyelv múltjában.
Kvíz: tudod mit jelentenek az alábbi régi magyar falusi szavak?

A régi idők nyelvezete igazi kincsesbánya: az idő múlásával azonban a magyar nyelv folyamatosan változik, formálódik és átalakul. Számos olyan szó és kifejezés létezett, amit nagyszüleink még nap mint nap használtak, mi azonban már alig értjük, mit is jelentenek. Az alábbi kvízben tíz olyan elfeledett régi magyar szót hoztunk el számodra, amelyek egykor teljesen természetesek voltak, de mára szinte teljesen kikoptak a mindennapi beszédből. Kattints a kvízre, és nézd meg, te hány szó jelentését találod el! Lássuk, mennyire ismered a magyar nyelvet? Meglehet, hogy ezek a szavak még rajtad is kifognak! Sok sikert!

KVÍZ

1 / 10
Milyen a pacuha ember?

