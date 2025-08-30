Régi falusi szavak kvíze: 10-ből alig 2-en emlékeznek ezekre a kifejezésekre – Neked menni fog?

Kvízünkkel ezúttal egy izgalmas időutazásra hívunk: letesztelheted a szókincsed és kiderítheted, mennyire emlékszel még azokra a régies szavakra, amelyeket a nagyszüleink még nap mint nap használtak, mára viszont szinte teljesen kikoptak a köztudatból. Ezek a kifejezések a régi időkben még a mindennapok részét képzeték, ma viszont leginkább csak népmesékben, irodalmi művekben találkozhatunk velük.

Kvíz: most kiderül mennyire vagy otthon a magyar nyelv múltjában.

Fotó: Balint Koban / Shutterstock

Kvíz: tudod mit jelentenek az alábbi régi magyar falusi szavak?

A régi idők nyelvezete igazi kincsesbánya: az idő múlásával azonban a magyar nyelv folyamatosan változik, formálódik és átalakul. Számos olyan szó és kifejezés létezett, amit nagyszüleink még nap mint nap használtak, mi azonban már alig értjük, mit is jelentenek. Az alábbi kvízben tíz olyan elfeledett régi magyar szót hoztunk el számodra, amelyek egykor teljesen természetesek voltak, de mára szinte teljesen kikoptak a mindennapi beszédből. Kattints a kvízre, és nézd meg, te hány szó jelentését találod el! Lássuk, mennyire ismered a magyar nyelvet? Meglehet, hogy ezek a szavak még rajtad is kifognak! Sok sikert!