49 éves lett Orlando Bloom: filmes kvíz a sármos színész legemlékezetesebb szerepeiből

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 07:45
Orlando Bloomkvíz
Születésnapos a göndör fürtjeiről és szép barna szemeiről híres színész, Orlando Bloom. A jeles alkalomból egy filmes kvízzel készültünk, amivel próbára teheted, mennyire vagy otthon a színész karrierjével kapcsolatban.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A sármos színész születésnapja alkalmából egy filmes kvízzel készültünk, amivel nemcsak próbára teheted a tudásod, hanem garantáltan sok érdekességet is megtudhatsz róla.

Orlando Bloom kvíz.
49 éves lett Orlando Bloom: filmes kvíz a színész legemlékezetesebb szerepeiből! / Fotó: Walter McBride /  Getty Images
  • A kvízből olyan információkat is megtudhatsz, amiket eddig nem ismertél.
  • Orlando Bloom egy baleset következtében majdnem lebénult.
  • Bloom imád gitározni.

Orlando Bloom kvíz, amit csak a legnagyobb rajongók tudnak hibátlanul kitölteni

A filmes kvíz előtt következzen pár érdekes tény, amit fogadjunk, hogy nem tudtál a sármos színészről:

  • 1977. január 13-án született Canterburyben. 
  • Orlando Bloom csak tinédzserként tudta meg, hogy biológiai apja valójában a családjuk barátja volt, aki azután lett a gyámja, hogy az őt nevelő apa meghalt.
  • Karrierje 21 évesen robbant be, mikor megkapta híres szerepét A Gyűrűk Ura filmsorozatban.
  • A színész az UNICEF jószolgálati nagykövetként rendszeresen utazik és kampányol a gyerekek jogaiért.
  • Játszik gitáron és több zenei projektben is részt vett.
  • Nyilvános meztelen pancsolásai is bizonyítják, hogy nem fél levetkőzni a konvenciókat.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Azt bizonyára tudod, hogy Bloom egy Tündét, Legolas karakterét formálta meg a Gyűrűk Ura sorozatban, de vajon tudod Legolas hány éves (kb) a könyv szerint?

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

